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ВСУ нанесут контрудар: у Зеленского назвали условие наступления на Донбассе

31 августа 2021, 08:50
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Наступление на Донбассе чревато потерями среди мирного населения, говорит Алексей Арестович.

ВСУ
Силы ООС на Донбассе / Штаб ООС

Украина пойдет в наступление на Донбассе в случае нападения России, заявил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ пошли в наступление.

"Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление", — сказал он.

Советник главы ОП убежден в том, что наступление на Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое, преимущественно, составляют украинские граждане.

По его словам, Украина до последнего не пойдет на такой шаг: "Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора".

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Арестович добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.

Ранее Арестович заявил о том, что работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокирована с октября прошлого года.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дает определенные гарантии, однако потом дает другие команды своим исполнителям (в "ДНР" и "ЛНР").

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Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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