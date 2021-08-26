Переговоры по Донбассу в ТКГ сорваны: у Кравчука раскрылии цель Путина

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Работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокирована с октября прошлого года, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в комментарии на канале Украина 24, президент РФ Владимир Путин дает определенные гарантии, однако потом дает другие команды своим исполнителям (в "ДНР" и "ЛНР").

"Политика России заключается в том, что они последовательно проводят линию, что они не являются стороной конфликта, а являются посредниками - как Франция и Германия, а Украина должна вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", – уверен советник в ТКГ.

Он обратил внимание на то, что российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия.

"Я так вижу, что они не хотят брать на себя ответственность за очередной срыв", - говорит Арестович.

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Он добавил, что РФ не хочет решать вопрос открытия КПВВ, при этом ищет варианты перекладывания ответственности.

"И они поняли, что надо перекладывать ответственность на украинскую сторону", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ.

Как говорится в сообщении ТКГ, менее чем за сутки на переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову.