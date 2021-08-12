Кравчук выпадет из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену

Алексей Резников / УНИАН

Леонид Кравчук сможет вернуться на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе после того, как пройдет лечение и реабилитацию, заявил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в эфире на канале Украина 24, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников может заменять Кравчука еще несколько месяцев.

Советник главы ОП не исключил, что Резников может заменять Кравчука в ТКГ даже до конца 2021 года.

"Первый заместитель главы делегации (Резников, — ред.) руководит "минской группой". Я думаю, что он останется как минимум на пару месяцев руководителем, пока Леонид Макарович пройдет лечение и реабилитацию, а может и до конца года", — заявил Арестович.

Леонида Кравчука прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции.

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О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Состояние здоровья Кравчука не улучшилось после операции, сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.