УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию

29 июня 2021, 22:41
Прослушать новость
Остановить

Арестович подтвердил факт медицинской операции 29 июня.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук оказался в больнице / УНИАН

Бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце в больнице Киева.

Об этом 29 июня заявил спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии LIGA.net.

Накануне 87-летний политик, должен был присутствовать в Верховной Раде, где проводили торжественное заседание по случаю Дня конституции, но Леонид Макарович его пропустил.

Арестович подтвердил факт медицинской операции 29 июня, однако подробности разглашать не стал, объяснив, что об этом его попросил сам Кравчук.

"Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопрос самочувствия он еще перед операцией попросил меня не комментировать", - сказал он.

Реклама

В СМИ появилась информация, что операция прошла успешно, и теперь первый президент восстанавливается в клинике в палате. Отмечается, что операция была проведена планово.

При этом в окружении Кравчука тоже не разглашают детали, и не комментируют, как себя чувствует политик.

Также нет информации о том, сможет ли Леонид Макарович продолжить работу в ТКГ.

Вчера пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что он пропустил торжественное заседание в парламенте по состоянию здоровья.

Так, здоровье сейчас не позволяет политику работать и посещать любые мероприятия.

Кроме того, отмечается, что врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.

Читайте также"Никаких подарков не было": Кравчук поведал, во сколько обошелся Украине Крым

Как ранее сообщал Главред, Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу.

Сейчас вы просматриваете новость «Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой ЛуценкоМогилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой Луценко Жена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формамиЖена Кошевого в крошечном бикини впечатлила формами Названы наиболее опасные продукты для мозга человекаНазваны наиболее опасные продукты для мозга человека Гороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый постГороскоп на 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"

Последние новости

23:49

7 болезней, о которых расскажут ваши глаза

23:18

Сельская тупость и Баста: сеть супермаркетов уволила менеджера после высказываний об Украине Видео

22:54

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

22:53

Коронавирус унес жизнь известного российского клипмейкера

22:41

Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию Видео

Реклама
22:26

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

21:59

Украину в июле атакуют опасные аномалии - синоптик Видео

21:51

В Одесской области маленького мальчика убило током, пока отец отдыхал на озере

21:35

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

21:21

Нашли на обочине дороги: в Полтавской области 16-летняя девочка умерла после жестокого изнасилования Видео

21:16

В Украине стартует бета-тест COVID-сертификатов: как записаться Видео

20:55

Повысили, но не всем: Рада проголосовала за повышение пенсий украинцам Видео

20:49

Врач назвал смертельную опасность соли Видео

20:41

Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

20:28

Каскадерша из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

20:27

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

20:20

В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка Фото Видео

20:16

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта" мнение

20:11

Появилось изображение Большого герба Украины

19:56

Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Видео

Реклама
19:54

Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель Видео

19:47

В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

19:23

"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинском

19:21

Видео солистки Go_A с вареником и в муке набрало миллион просмотров Видео

19:07

В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач Видео

18:55

Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию Видео

18:49

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине Видео

18:42

В США создали уникальную маску, которая может определить COVID Видео

18:38

Как Германия призналась, что она военный союзник России мнение

18:25

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

18:00

Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

17:56

Стали известны подробности и дата выхода GTA 6 Видео

17:51

Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

Реклама
16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять