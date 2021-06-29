Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию

Леонид Кравчук оказался в больнице / УНИАН

Бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце в больнице Киева.

Об этом 29 июня заявил спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии LIGA.net.

Накануне 87-летний политик, должен был присутствовать в Верховной Раде, где проводили торжественное заседание по случаю Дня конституции, но Леонид Макарович его пропустил.

Арестович подтвердил факт медицинской операции 29 июня, однако подробности разглашать не стал, объяснив, что об этом его попросил сам Кравчук.

"Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопрос самочувствия он еще перед операцией попросил меня не комментировать", - сказал он.

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В СМИ появилась информация, что операция прошла успешно, и теперь первый президент восстанавливается в клинике в палате. Отмечается, что операция была проведена планово.

При этом в окружении Кравчука тоже не разглашают детали, и не комментируют, как себя чувствует политик.

Также нет информации о том, сможет ли Леонид Макарович продолжить работу в ТКГ.

Вчера пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что он пропустил торжественное заседание в парламенте по состоянию здоровья.

Так, здоровье сейчас не позволяет политику работать и посещать любые мероприятия.

Кроме того, отмечается, что врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.

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Как ранее сообщал Главред, Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу.