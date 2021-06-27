У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе

Российская паспортизация в ОРДЛО станет гуманитарной катастрофой для людей, говорит Татьяна Иванова.
Одной из причин раздачи Россией своих паспортов на захваченных территориях Донбасса являются приближающиеся приближаются выборы в России и желание Кремля получить дополнительные голоса, заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.
В эфире канала Украина 24 она также подчеркнула, что оккупантам очень трудно удержать людей на неподконтрольной территории.
"Люди начинают массово выезжать с неподконтрольных территорий не только в Украину, но и в другие страны, не только в Россию, поскольку гуманитарная ситуация в ОРДЛО становится все хуже", - рассказала Иванова.
Она обратила внимание на то, что люди массово выезжают с неподконтрольных территорий вместе детьми - в Польшу, Россию, Украину, Грузию.
"Для того чтобы этот поток каким-то образом приостановить, они и хотят сделать российскую паспортизацию - чтобы люди вообще не имели украинских паспортов. И это будет действительно гуманитарная катастрофа для людей, которые там остались. Они не смогут ни в Украине приехать и получить свою пенсию, ни полечиться, ни учить детей, ни общаться с родными, и многие другие проблемы", - добавила Иванова.
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Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.
Выдача российских паспортов жителям ЛДНР
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.
Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.
Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.
Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:
Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.
Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.
В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".
Тем не менее в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.