У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе

РФ раздает свои паспорта на Донбассе / Reuters

Одной из причин раздачи Россией своих паспортов на захваченных территориях Донбасса являются приближающиеся приближаются выборы в России и желание Кремля получить дополнительные голоса, заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

В эфире канала Украина 24 она также подчеркнула, что оккупантам очень трудно удержать людей на неподконтрольной территории.

"Люди начинают массово выезжать с неподконтрольных территорий не только в Украину, но и в другие страны, не только в Россию, поскольку гуманитарная ситуация в ОРДЛО становится все хуже", - рассказала Иванова.

Она обратила внимание на то, что люди массово выезжают с неподконтрольных территорий вместе детьми - в Польшу, Россию, Украину, Грузию.

"Для того чтобы этот поток каким-то образом приостановить, они и хотят сделать российскую паспортизацию - чтобы люди вообще не имели украинских паспортов. И это будет действительно гуманитарная катастрофа для людей, которые там остались. Они не смогут ни в Украине приехать и получить свою пенсию, ни полечиться, ни учить детей, ни общаться с родными, и многие другие проблемы", - добавила Иванова.

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Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.