120 тысяч паспортов Украины в Приднестровье: у Лаврова разразились резким заявлением по Донбассу

Россия обвинила Украину в раздаче своих паспортов в непризнанном Приднестровье / УНИАН

В МИД России заявили, что Москва якобы вынужденно раздает свои паспорта жителям оккупированных районов Донбасса из-за блокады со стороны Киева. При этом российские власти обвиняют Украину в том, что Киев якобы выдал около 120 тысяч своих паспортов в Приднестровье, а украинские граждане, дескать, получили уже примерно 800 тысяч паспортов Венгрии, Польши и Румынии.

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", - цитирует пресс-служба ведомства ответ представителя МИД РФ Захаровой на слова президента Украины Владимира Зеленского о российских паспортах на Донбассе.Читайте такжеВ партии Путина назвали реальную причину раздачу паспортов в ОРДЛО

При этом она подчеркнула, что Украина якобы уже выдала 120 тысяч своих паспортов жителям непризнанного анклава Приднестровья, а украинские граждане, дескать, уже получили приблизительно 800 тысяч паспортов Польши, Румынии и Венгрии.

"По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов", - подчеркнула Мария Захарова.

Раздача паспортов России в ОРДЛО

Российская парламентская политическая сила Справедливая Россия 22 марта объявила о планах по созданию в оккупированном Донецке офиса, где жителям ОРДЛО будут выдавать паспорта РФ и будут консультировать их по вопросам участия в выборах.

Согласно данным источников Восточной правозащитный группы, Москва поставила оккупационным администрациям захваченного Донбасса задачу подготовить избирательные участки в ОРДЛО для организации выборов в Госдуму России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Володацкий заявлял, что Россия планирует раздать еще 500 тысяч своих паспортов на оккупированных районах Донбасса.