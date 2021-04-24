Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе

В Госдуме рассчитывают, что до конца 2021 года в ОРДЛО будет около 1 миллиона граждан РФ / пресс-служба ГПСУ

До конца 2021 года гражданами РФ могут стать еще 500 тысяч украинских граждан, проживающих на оккупированных районах Донбасса. Согласно планам Москвы, в таком случае на украинских территориях будут проживать до 1 миллиона лиц, получивших российские паспорта. Жители захваченных Россией и боевиками "ЛДНР" территорий время от времени интересуются вопросами получения российского гражданства после того, как из Киева якобы звучат "заявления" о "наведении силового порядка на юго-востоке" Украины. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

В интервью ТАСС он рассказал о том, что сегодня на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей проживают 538 тысяч российских граждан. Россияне планируют, что до конца 2021 года гражданами РФ станут до 1 миллиона жителей территорий Украины в зоне конфликта.

"На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ", - сказал Вололацкий.Читайте такжеРезников объявил о признании Путиным "ЛДНР" и выходе РФ из "Минска"

Также он подчеркнул, что жители ОРДЛО время от времени интересуются возможностью получения российского гражданства после того, как власти Украины якобы грозятся "силовым методом навести порядок на юго-востоке" страны.

Раздача паспортов РФ на Донбассе