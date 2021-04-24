Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе

Сегодня гражданами России стали уже 538 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, сказал Виктор Водолацкий.
До конца 2021 года гражданами РФ могут стать еще 500 тысяч украинских граждан, проживающих на оккупированных районах Донбасса. Согласно планам Москвы, в таком случае на украинских территориях будут проживать до 1 миллиона лиц, получивших российские паспорта. Жители захваченных Россией и боевиками "ЛДНР" территорий время от времени интересуются вопросами получения российского гражданства после того, как из Киева якобы звучат "заявления" о "наведении силового порядка на юго-востоке" Украины. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
В интервью ТАСС он рассказал о том, что сегодня на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей проживают 538 тысяч российских граждан. Россияне планируют, что до конца 2021 года гражданами РФ станут до 1 миллиона жителей территорий Украины в зоне конфликта.
"На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ", - сказал Вололацкий.Читайте такжеРезников объявил о признании Путиным "ЛДНР" и выходе РФ из "Минска"
Также он подчеркнул, что жители ОРДЛО время от времени интересуются возможностью получения российского гражданства после того, как власти Украины якобы грозятся "силовым методом навести порядок на юго-востоке" страны.
Раздача паспортов РФ на Донбассе
- Президент России Владимир Путин в июле 2019 года подписал указ, на базе которого РФ предложила жителям Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. От них требовали документы, подтверждающие проживание на Донбассе по состоянию на апрель 2014 года.
- В феврале 2021 года в МВД РФ утверждали, что количество жителей оккупированных районов Донбасса, которым раздали российские паспорта, уже превысило 600 тысяч человек.
- Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников утверждал, что с принудительной раздачей паспортов РФ на захваченных районах Донбасса и в аннексированном Крыму столкнулись около 2,9 млн украинских граждан.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 22 апреля заявила, что согласно данным Киева, около 500 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта. По ее словам, Москва оказывает давление на местных жителей с целью принудительной паспортизации.