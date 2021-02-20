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Стало известно, сколько украинцев заставили взять российский паспорт

20 февраля 2021, 16:04
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Около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса, заявил Резников.

Россия, паспорт
Стало известно, скольких украинцев заставили взять российский паспорт / УНИАН

Принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), затронула около 2,9 млн украинцев, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн граждан Украины", - заявил Резников в ходе брифинга для государств-членов ООН, его цитирует пресс-центр Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций в Facebook.

Также министр уточнил, что из-за российской агрессии погибло уже почти 14 тысяч украинцев, а более 400 тысяч стали участниками боевых действий.

"Около 3,5 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса", - подчеркнул Резников.

Выдача российских паспортов – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
  • Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта, заявил депутат фракции Слуга народа Александр Мережко.

война на Донбассе российские паспорта новости Украины Алексей Резников
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