Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ

По данным полицейского начальника Олега Агаркова, число жителей ОРДЛО, которые в официальном порядке получили паспорта РФ, исчисляется сотнями тысяч.
По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек. Об этом заявил руководитель Главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков, сообщает Интерфакс.
"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек", ‒ заявил чиновник.
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Паспорта РФ в Украине
- В июле 2019 года российский президент Владимир Путин подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донецкой и Луганской областей в упрощенной форме получить гражданство РФ. От них требовались документы, подтверждающие проживание на Донбассе по состоянию на апрель 2014 года.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет применять санкции в отношении жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта. Однако им нужно будет сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.
- 26 января в российской миграционной службе заявили, что в 2020 году Россия выдала 409,5 тысяч паспортов РФ украинским гражданам.
- Вице-спикер Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что Россия намерена раздать на Донбассе еще 800 тысяч паспортов.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.