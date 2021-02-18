Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ

Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов / Reuters

По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек. Об этом заявил руководитель Главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков, сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек", ‒ заявил чиновник.

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Паспорта РФ в Украине

В июле 2019 года российский президент Владимир Путин подписал указ, на основании которого Россия предложила жителям Донецкой и Луганской областей в упрощенной форме получить гражданство РФ. От них требовались документы, подтверждающие проживание на Донбассе по состоянию на апрель 2014 года.

Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет применять санкции в отношении жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта. Однако им нужно будет сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.

26 января в российской миграционной службе заявили, что в 2020 году Россия выдала 409,5 тысяч паспортов РФ украинским гражданам.

Вице-спикер Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что Россия намерена раздать на Донбассе еще 800 тысяч паспортов.