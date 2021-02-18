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Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ

18 февраля 2021, 13:26
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По данным полицейского начальника Олега Агаркова, число жителей ОРДЛО, которые в официальном порядке получили паспорта РФ, исчисляется сотнями тысяч.

Паспорта
Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов / Reuters

По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек. Об этом заявил руководитель Главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков, сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день - уже 639 тысяч человек", ‒ заявил чиновник.

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Паспорта РФ в Украине

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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