В Слуге народа предложили сажать украинцев, скрывающих паспорта РФ

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Нардепы из фракции Слуга народа (президентской политсилы) Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект, который вводит уголовную ответственность в виде тюремного срока от двух до пяти лет за сокрытие украинцами российского гражданства. Текст законопроекта №4641 доступен на сайте парламента.

"Указанный законопроект разработан для приведения института гражданства в соответствие с новыми, более жесткими геополитическими реалиями. В частности, с учетом того факта, что Украина уже седьмой год отражает вооруженную и информационную агрессию со стороны России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Те же депутаты из Слуги народа внесли в Раду законопроект № 4642. Документ предусматривает административную ответственность за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) либо представление заведомо недостоверных сведений в декларации. За такое правонарушение депутаты предлагают штрафовать на суммы от 340 тысяч гривен до 510 тысяч гривен штрафа.

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Напомним, ранее сообщалось: