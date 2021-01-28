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В Слуге народа предложили сажать украинцев, скрывающих паспорта РФ

28 января 2021, 19:52
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Нардепы от президентской партии зарегистрировали сразу два законопроекта, которые ужесточают ответственность за российские паспорта в Украине.

Паспорта
Паспорта / УНИАН

Нардепы из фракции Слуга народа (президентской политсилы) Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект, который вводит уголовную ответственность в виде тюремного срока от двух до пяти лет за сокрытие украинцами российского гражданства. Текст законопроекта №4641 доступен на сайте парламента.

"Указанный законопроект разработан для приведения института гражданства в соответствие с новыми, более жесткими геополитическими реалиями. В частности, с учетом того факта, что Украина уже седьмой год отражает вооруженную и информационную агрессию со стороны России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Те же депутаты из Слуги народа внесли в Раду законопроект № 4642. Документ предусматривает административную ответственность за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) либо представление заведомо недостоверных сведений в декларации. За такое правонарушение депутаты предлагают штрафовать на суммы от 340 тысяч гривен до 510 тысяч гривен штрафа.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому парламентарии предлагают узаконить двойное гражданство в Украине.
  • Если документ примут, то украинцы смогут получать паспорта других государств, а иностранцы – украинское гражданство.
  • При этом обладатели паспортов страны-агрессора России могут лишиться политических прав.
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