Лишение права на голос и санкции за паспорт страны-агрессора: в Украине планируют запустить двойное гражданство

Граждане РФ не смогут голосовать на выборах в Украине/ УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому парламентарии предлагают узаконить двойное гражданство в Украине. Если документ примут, украинцы смогут получать паспорта других государств, а иностранцы – украинское гражданство. При этом обладатели паспорта страны-агрессора, которой сегодня является Россия, могут лишиться политических прав.

Что предусматривает законопроект

Законопроект № 4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" был зарегистрирован в ВР в понедельник, 25 января.

В частности, депутаты выступили с инициативой о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве", вследствие которых украинцы смогут получить иностранное гражданство без потери украинского паспорта. Аналогичным образом закон будет действовать и для иностранцев – они получат право на сохранение подданства своего государства.

При этом предлагается ввести специальное декларирование, учитывающее наличие или отсутствие у гражданина Украины паспорта другого государства. Нарушение учета предполагает административную или уголовную ответственность.

Украинцы, которые претендует на выборные должности, государственную службу в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах, должны будут подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.Читайте такжеРоссия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ

Паспорт государства-агрессора

Кроме того, законом предусмотрена норма о "государстве-агрессоре" (в данный момент – Россия, - ред.). Лицам, у которых есть паспорт государства, признанного Украиной агрессором, предлагают запретить реализацию их политических прав.

"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Паспорта РФ в Украине