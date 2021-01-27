В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам

В Сети опубликовали статистику МВД РФ по поводу получения украинцами российских паспортов.
В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тысяч российских паспортов гражданам Украины. Об этом свидетельствует опубликованная МВД РФ миграционная статистика.
Информация свидетельствует, что 409 549 граждан Украины ‒ число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание).
В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.
Всего в минувшем году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. В МВД РФ утверждают, что в более 60% случаев документы получили украинцы.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка.
- Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России - без собеседования.
- 24 июля 2020 года в России вступил в силу закон согласно которому, люди, родившиеся в СССР освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.
Автор: Дмитрий Видоменко