В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам/ УНИАН

В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тысяч российских паспортов гражданам Украины. Об этом свидетельствует опубликованная МВД РФ миграционная статистика.

Информация свидетельствует, что 409 549 граждан Украины ‒ число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание).

В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в минувшем году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. В МВД РФ утверждают, что в более 60% случаев документы получили украинцы.

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Напомним, ранее сообщалось: