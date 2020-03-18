Путин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортов

Владимир Путин подписал закон, признающий украинцев носителями русского языка / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка.

Полный текст документа был выложен на официальном веб-портале правовой информации. Признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России - без собеседования. Соответственно, российские паспорта таким людям будут выдавать в упрощенном порядке.

Напомним, ранее, 5 марта, Госдума РФ приняла закон, которым граждане Украины и Беларуси автоматически признаются носителями русского языка. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сразу заявил, что в 2019-м гражданами России стали почти 500 тысяч людей из Украины, из Белоруссии, Армении и других республик бывшего СССР.