Путин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданства

В России реформируют миграционное законодательство / Фото: УНИАН

Президент России Владимир Путин предложил упросить получение гражданства РФ лицам из стран "близких нам в социокультурном отношении".

Как говорится в поручении Путина по реформе миграционного законодательства и института гражданства в России, основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке, станет постоянное проживание (вид на жительство).

Отмечается, что разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус - ступень перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот - исключается. Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил, отмечается в документе.

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При этом упрощенный порядок применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу "происхождения этих лиц из стран, близких в социокультурном отношении, наличия положительных социальных связей в РФ, уязвимого состояния и др.".

В то же время особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения.

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Напомним, ранее сообщалсоь о том, что в России хотят отменить собеседование при приёме в гражданство для украинцев и белорусов.