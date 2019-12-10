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Россия распахнула объятия: украинцам упростят получение гражданства

10 декабря 2019, 22:05

Инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тысяч украинцев.

Паспорта
В РФ хотят упростить получение гражданства для украинцев / РБК

В России хотят отменить собеседование при приёме в гражданство для украинцев и белорусов, которые свободно разговаривают по-русски.

В частности, заместитель главы МВД России Игорь Зубов представил специальный законопроект.

"Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приёме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля", — сказал Зубов.

По его словам, из признанных с мая 2014 года носителями русского языка более 80 тысяч соискателей гражданства порядка 47 тысяч — украинцы, более 800 — белорусы.

Зубов подчеркнул, что инициатива поспособствует оптимизации приёма в российское гражданство более чем 172 тысяч украинцев и порядка 32 тысяч белорусов, которые постоянно проживают в России на основании вида на жительство и вправе претендовать на гражданство, пишут росСМИ.

Напомним, ранее в Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса.

По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 000 российских паспортов.

К слову, с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений от жителей ОРДЛО.

В то же время, Колокольцев сообщил, что количество людей, принятых по Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, остается на уровне 2018 года, а это почти 92,5 тысячи человек.

Читайте такжеПереманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортамиТакже ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛО. По его словам, "каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить".

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО, - ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", - отметил Зеленский.

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