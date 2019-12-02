"Могут уехать": Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛО

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал политические настроения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, "каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить".

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО, - ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", - рассказал глава украинского государства в интервью Spiegel.

При этом он указал, что "россиянам" не стоит присваивать украинские земли.

"А если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", - подчеркнул президент.

Как ранее сообщал Главрред, президент Владимир Зеленский раскритиковал Минские соглашения, в частности, пункт о том, что вопрос контроля над границей должен обсуждаться после проведения выборов на ныне оккупированном кремлевскими наемниками Донбассе.