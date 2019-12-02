"Придет новый лидер": Зеленский "раскрыл карты" по Донбассу

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет если саммит "нормандской четверки" будет провальным. По его словам, войну начинать он не будет.

"Я не соглашусь на войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давайте пойдем сражаться и победим!" Но какова цена?", - заявил президент в интервью Spiegel.

При этом он считает, что этими людьми руководит предыдущая власть.

"Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие власти. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня - спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: Это наша страна, завтра мы ее вернем", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент указал, что он на это не пойдет и если украинцев это не удовлетворит общество, то "придет новый лидер".

Также глава украинского государства заявил, что у него есть план Б по Донбассу.

"Мой план Б заключается не в том, чтобы все осталось так, как есть сейчас", - подчеркнул президент Украины.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров относительно возвращения Украине аннексированного Россией Крыма.