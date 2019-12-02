"Придет новый лидер": Зеленский "раскрыл карты" по Донбассу

Президент Украины заговорил о замораживании конфликта на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет если саммит "нормандской четверки" будет провальным. По его словам, войну начинать он не будет.
"Я не соглашусь на войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давайте пойдем сражаться и победим!" Но какова цена?", - заявил президент в интервью Spiegel.
При этом он считает, что этими людьми руководит предыдущая власть.
"Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие власти. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня - спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: Это наша страна, завтра мы ее вернем", - отметил Зеленский.
Кроме того, президент указал, что он на это не пойдет и если украинцев это не удовлетворит общество, то "придет новый лидер".
Также глава украинского государства заявил, что у него есть план Б по Донбассу.
"Мой план Б заключается не в том, чтобы все осталось так, как есть сейчас", - подчеркнул президент Украины.
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров относительно возвращения Украине аннексированного Россией Крыма.