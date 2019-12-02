Вернуть Крым: Зеленский предложил новый формат переговоров

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров относительно возвращения Украине аннексированного Россией Крыма и заявил, что будет поднимать этот вопрос во время саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже.

В частности, Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал президент Украины в интервью польскому изданию Газета выборча.

Вопрос Крыма Зеленский планирует поднять во время встречи лидеров "нормандской четверки.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил он.

Читайте такжеЗабыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным

Напомним, ранее глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал, что сейчас активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Крыма. Кроме того, он высказал мнение, что, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главную цель Владимира Путина во время встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже. По всей видимости, речь пойдет не о возвращении Крыма, а о транзите газа. По словам Пескова, новый газовый контракт может стать темой беседы двух президентов в ходе саммита "нормандской четверки".