Встреча Путина и Зеленского в Париже: в Кремле сделали заявление по газу

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Главред

Новый газовый контракт может стать темой беседы президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, после телефонного разговора лидеров стартовал двусторонний процесс.

При этом он указал, что сначала должны состоятся обстоятельные переговоры на рабочем уровне.

"Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику", - цитирует Пескова РБК-Украина.

В то же время глашатай Путина отказался отвечать на вопросы относительно возможной цены газа в новом контракте между Нафтогазом и Газпромом.

Как ранее сообщал Главред, в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.