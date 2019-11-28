Между Украиной и Россией состоялись двухсторонние газовые переговоры

Газпром сообщил о переговорах с Украиной / Vestifinance

В Вене 28 ноября состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.

Как сообщает пресс-служба Газпрома, Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров прозвучали взаимные претензии и предложения, были оговорены дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую.

Стороны договорились о дальнейшей работе в двухстороннем формате в ближайшие дни.

Как известно, Газпром намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.

Как ранее сообщалось, апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме рассмотрит заявление российского монополиста Газпром относительно решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в $4,673 млрд. Но после зачета встречных требований вышла сумма в $2,56 млрд.

При этом Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.