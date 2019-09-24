Разборки в Стокгольмском арбитраже: Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн

Нафтогаз обнародовал свою финансовую отчетность

В НАК Нафтогаз Украины заявили о том, что долг Газпрома в виде пени начисляемой на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража составляет $257 млн (рост на 10%).

Об этом идет речь в обнародованной финансовой отчетности Нафтогаза по состоянию на 30 июня 2019 года.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере $2,56 млрд. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", - сказано в документе.

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Напомним, ранее сообщалось, что Газпром выплатил 345 млн долларов обеспечительных платежей в рамках спора с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже.