В Европе по требованию Украины начали изымать имущество Газпрома

Газпром теряет имущество в Европе / Vestifinance

В Люксембурге суд постановил исполнить решение арбитражной инстанции о взыскании с Газпрома 2,6 миллиарда долларов в рамках спора с Нафтогазом Украины.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на квартальную отчетность компании, Люксембургские отделения крупных мировых банков являются кредиторами Газпрома.

Уточняется, что в этом европейском государстве зарегистрирована компания, выпускающая еврооблигации компании Gaz Capital SA. Украинская сторона в феврале текущего года направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности "Газпрома" и активов компании в Люксембурге. Россия попыталась арест оспорить, но в июне 2019 года суд ходатайство Газпрома отклонил.

Подобные действия Нафтогаз предпринимает и в Нидерландах. В мае суд Амстердама наложил арест на принадлежащие российской компании акции BSPC, а также на погашение задолженности местными компаниями перед Газпромом. Помимо этого, в голландской юрисдикции зарегистрирован Gazprom Holding Cooperatie с активами на миллиард рублей.

Как известно, Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа для транзита. В России с решением суда не согласились.

Напомним, ранее в Нафтогазе пригрозили Газпрому новым арбитражем.