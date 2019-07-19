Стокгольмский арбитраж: суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции Газпрома

Газпром / Фото: eer.ru

В Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины заявили о том, что 8 июля Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома относительно юрисдикции суда.

Тем самым суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В тот же день решение в пользу Нафтогаза принял Окружной суд Люксембурга, подчеркнули в НАК.

В компании добавили, что суд отклонил жалобу Газпрома и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, ранее в Нафтогазе пригрозили Газпрому новым арбитражем.