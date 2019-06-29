В Нафтогазе ответили на предложение Газпрома о поставках газа и пригрозили новым арбитражем

В Нафтогазе ответили на заяаление Газпрома

Российский Газпром обязан поставлять Украине 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне рынка в Германии, заявил исполнительный директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко.

Таким образом он ответил на заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о необходимости заключения Украиной контракта с РФ на поставки и транзит газа, а также обвинил Газпром в невыполнении контрактных обязательств по поставкам газа в Украину.

"Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть Газпром не желает поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?", - написал Витренко в Facebook.

Читайте такжеВ Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газуОн подчеркнул, что "своп" газа, как запасной вариант в случае, если "Газпром" не желает заключать контракт на бронирование мощностей для транзита, предлагался российской компании еще весной 2018 года на официальных переговорах с главой ее делегации Дмитрием Медведевым, который в то время был заместителем Миллера, чему есть письменные подтверждения.

Витренко также заявил о намерении использовать указанные факты в новом арбитраже против Газпрома.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Читайте такжеЭксперт рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Как известно, ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.