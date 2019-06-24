Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому

Газ / Укртрансгаз

Заявление главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько об условиях транзита российского газа через Украину доказывает правильность подхода, который был выбран командой НАК Нафтогаз Украины, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Он считает, что для Украины критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права Нафтогаза по уже поданному судебному иску в Стокгольм, а именно - модель ISO.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза - мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины", - подчеркнул Коболев в Facebook.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.