Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому

24 июня 2019, 17:11

В Нафтогазе прокомментировали ситуацию вокруг сохранения транзита российского газа по территории Украины.

Газ
Газ / Укртрансгаз

Заявление главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько об условиях транзита российского газа через Украину доказывает правильность подхода, который был выбран командой НАК Нафтогаз Украины, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Он считает, что для Украины критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права Нафтогаза по уже поданному судебному иску в Стокгольм, а именно - модель ISO.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза - мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины", - подчеркнул Коболев в Facebook.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
Россия транзит газа Андрей Коболев Сергей Приходько Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:05
Россия пошла на попятную по транзиту украинских товаров: стали известны подробности
17:53
Известная теннисистка показала знойное тело на Майорке
17:50
"Закройте деда в сарай": Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри
17:38
"Откровенное нарушение закона": Вятрович пригрозил Кернесу из-за переименования в Харькове
17:25
Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты
17:11
Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому
17:06
Фу, как стыдно: жена Ступки в кружевном белье взбудоражила сеть
17:00
Теннисистка с восемью пальцами будет участвовать в Уимблдоне
16:55
Макеенко продаст Порошенко телеканал Прямой
16:41
Грудастая порнозвезда-"мамочка" завела фанатов откровенными фото Фото
16:38
Когда Украина отмечает День рыбака 2019
16:34
"Ликвидируй!": у Зеленского намерены усечь ряд министерств
16:28
Внатуре молодеет: Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы
15:55
"Не город, а большая жопа": Кличко из-за обрушения моста на Осокорках живо выгнал чиновника Фото Видео
15:51
Жданов озвучил призовые для украинских призеров Европейских игр
15:50
Хватит врать про Украину: пропагандистов из РФ припозорили едкой карикатурой
15:42
Мама накажет: Дочь Поляковой в купальнике сделала сэлфи в зеркале
15:37
Смена караула: Зеленский поменял губернаторов в трех областях Украины
15:36
Франция собралась вернуть Россию в ПАСЕ, полностью наплевав на Украину Видео
15:29
Бывший футболист Спартака ищет работу через соцсети
15:23
Путин продлил действие продовольственного эмбарго для Украины и стран Запада
15:18
В Украине запретили польское лекарство от сильной аллергии
15:06
Косящего под шиза Алибасова обвинили в плагиате
14:43
Экс-замначальника Генштаба спрогнозировал, когда кончится война на Донбассе
14:40
Нашли труп мальчика в озере Киева: в зверском убийстве признался брат сожителя матери ребенка Фото Видео
14:16
Push: KAZAKY и Алан Бадоев презентовали новый клип Видео
14:08
Смерть избитого копами соратника Гриценко: Князев разогнал верхушку полиции Винницкой области
13:55
Голос Діти 2019: дочку Кошевого довели до слез в последнем выпуске Видео
13:36
"Отлучение от церкви? Анафема?": Епифаний собрал Собор, чтобы решить судьбу Филарета
13:33
У Зеленского рассказали, чего он достиг за месяц в роли президента Видео
13:14
Барти - вторая австралийка, ставшая первой ракеткой мира
13:03
Алибасов с арбузом навернулся со сцены и чуть не лишил чести Малахова Видео
12:57
Совсем обнаглеет: к чему приведет возвращение России в ПАСЕ мнение
12:48
"Витя, что за эротика?": Цыганков удивил откровенным фото на Мальдивах
12:25
"Мигрени и сосуды – а потом +18⁰ днем": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине Видео
12:21
Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера
11:42
Зинченко и известная ведущая засветились в Голливуде
11:16
Культурная война: В Грузии в кинотеатрах запретили русские фильмы
10:46
"Не хотят твари изменений": Саакашвили обвинил в недопуске своей партии на выборы Порошенко Видео
10:45
Atlas Weekend 2019: группа MOZGI выступят на фестивале Видео
10:33
Приблизились к психологической отметке: чем порадовали доллар и евро украинцев
10:26
Главные новости 24 июня: смерть Андрея Харитонова и стремительное падение доллара
10:12
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в третьей серии Видео
09:45
Дожди и пекло до +35 градусов: синоптик объявила, когда похолодает в Украине
09:29
Андрей Харитонов умер: назвали причину смерти
09:15
В Украине озвучили новый и важнейший показатель расчета пенсий
08:43
Четыре утопии России мнение
08:41
Умер легендарный актер и секс-символ советского кино
08:10
Тайсон засветил свою возлюбленную в Париже
08:05
"Разведка боем": Климкин рассказал, чего хотели Меркель и Макрон от встреч с Зеленским
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять