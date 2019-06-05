Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину

5 июня 2019, 14:55

Дмитрий Медведев настаивает на определении модели управления украинской ГТС.

ГТС
ГТС / УНИАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об условиях продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, - сказал Медведев. - Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Медведев подчеркнул, что российско-украинское сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон, передает ТАСС.

Читайте такжеКак возможная отставка главы Газпрома скажется на транзите газа через Украину"То есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик", - отметил премьер РФ.

Он также настаивает на определении модели управления украинской газотранспортной системой.

Медведев назвал условием сохранения транзита российского газа через Украину переход новых украинских властей от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - добавил он.

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Ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

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Россия транзит газа Дмитрий Медведев Украина
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