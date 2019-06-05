Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об условиях продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, - сказал Медведев. - Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Медведев подчеркнул, что российско-украинское сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон, передает ТАСС.

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Он также настаивает на определении модели управления украинской газотранспортной системой.

Медведев назвал условием сохранения транзита российского газа через Украину переход новых украинских властей от политических спекуляций к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", - добавил он.

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Ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.