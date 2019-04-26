Россия готовится к новой газовой войне: в Госдуме дерзко ответили на обвинения Киева

26 апреля 2019, 16:41

Витренко назвал явные признаки того, что РФ прекратит газовый транзит через Украину.

Транзит газа
Россия готовится к новой газовой войне: в Госдуме дерзко ответили на обвинения Киева / Корреспондент

По всем видимым признакам Россия готовится к новой газовой войне.

Об этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил в интервью, опубликованном на YouTube.

Он полностью уверен, что в 2020 году РФ прекратит газовый транзит через Украину. При этом у НАК нет технической модели работы украинской ГТС на этот случай.

"Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Это может означать, скорее всего, что они готовятся к прерыванию транзита и хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину", — пояснил Витренко.

Заявление представителя Нафтогаза уже прокомментировали в Госдуме РФ. Первый замглавы комитета по энергетике Валерий Селезнев заявил, что "это заявление ради заявления".

Читайте такжеСтраны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина"Понятно, что Россия никогда ни к каким газовым войнам не готовилась. У нашей страны нет такой задачи ни по какому из направлений. Это не более чем экономические вопросы с нашей стороны, которые сильно политизированы нашими западными и восточными партнерами", — цитирует RT Селезнева.

По его словам, не стоит прислушиваться к заявлению Витренко, так как в Украине "формируются новые взгляды и новая команда".

"Особых изменений в самих подходах ждать не стоит. Но мы надеемся, что с экономической точки зрения действия украинской стороны будут более разумными и осознанными", — пояснил российский депутат.

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года. 

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

При этом Нафтогаз нацелился на транзит 60 млрд кубометров российского газа в год. Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб. м в год, подчеркнул Юрий Витренко.

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной — первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

20 марта Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину. Глава правления НАК уверяет, что Украина подаст арбитражный иск к РФ, требуя компенсацию за обесценивание ГТС.

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Россия Нафтогаз Юрий Витренко газовая война Госдума РФ Украина
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