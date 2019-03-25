В России приготовились продлить контракт на транзит газа с Украиной

25 марта 2019, 12:54

Первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

ГТС
Украинская ГТС может быть использована для поставок российского газа в Европу / УНИАН

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, вероятнее всего, будет продлен.

С таким заявлением выступил замглавы российского Министерства энергетики Анатолий Яновский, отметив, что ближайшие переговоры между сторонами должны пройти в мае этого года, после того, как состоятся президентские выборы в Украине.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", — сказал Яновский, уточнив, что, если в мае не удастся достичь договоренности, переговоры в трехстороннем формате Россия-Украина-ЕС будут перенесены на сентябрь или октябрь 2019 года.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа по украинской ГТС действует до 1 января 2020 года.

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в компании Виктора Медвечука посетил Москву, где провел переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Речь на встрече шла о прямых поставках газа из России в Украину. В настоящий момент, Киев покупает российский реверсный газ по цене хаба в Дюссельдорфе.

Накануне, 20 марта, глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину.

Как сообщалось ранее, РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.

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Россия Украина гтс транзит газа в Европу Анатолий Яновский
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