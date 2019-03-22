Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами

Миллер, Медведев, Бойко, Медведчук / скриншот из видео

Руководство российской корпорации-монополиста Газпром готово продлить контракт на транзит газа через территорию Украины − на основании ныне действующего соглашения.

С таким заявлением выступил глава правления корпорации Алексей Миллер, присутствовавший на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, сообщает РИА Новости.

"Что касается транзитного договора: он заканчивается 31 декабря 2019 года, и "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта", — сказал Миллер.

Читайте также"Это фактически похороны Оппоблока": Левочкин прокомментировал их с Бойко изгнание из фракцииВ свою очередь, Бойко рассказал, что крайне важно добиться возврата украинского экспорта на российский рынок.

"Торговая война приносит вред нашей экономике и ухудшает жизнь украинцев. У нас заканчивается большой транзитный контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. Мы не можем позволить, чтобы контракт был остановлен. Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта. И важный вопрос, это прямой контракт по газу - по поставкам газа в страну, потому что сегодня ситуация ненормальная, когда газ РФ поставляется в страну из Европы и становится почти на 100 долларов дороже", - заявил он.

Медведчук же подчеркнул, что Украине и России необходимы прямые договоры по поставкам газа- "чтобы снизить цену на газ для населения".

"После того, как РФ успешно закончит строительство "Северного потока-2", турецких потоков, которые должны быть закончены в декабре 2019 года, наша труба фактически будет пустой", - подытожил он.

Напомним, ранее в России сочли транзит газа через Украину "самым дорогим". Позднее в СМИ появилась информация о том, что РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.