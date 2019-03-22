Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами

22 марта 2019, 17:09

Россияне и из Кремля, и из Газпрома решили "втопить" по достаточно болезненному для украинцев вопросу - транзиту газа и ценам на него.

Миллер, Медведев, Бойко, Медведчук / скриншот из видео

Руководство российской корпорации-монополиста Газпром готово продлить контракт на транзит газа через территорию Украины − на основании ныне действующего соглашения.

С таким заявлением выступил глава правления корпорации Алексей Миллер, присутствовавший на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, сообщает РИА Новости.

"Что касается транзитного договора: он заканчивается 31 декабря 2019 года, и "Газпром" готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта", — сказал Миллер.

Читайте также"Это фактически похороны Оппоблока": Левочкин прокомментировал их с Бойко изгнание из фракцииВ свою очередь, Бойко рассказал, что крайне важно добиться возврата украинского экспорта на российский рынок.

"Торговая война приносит вред нашей экономике и ухудшает жизнь украинцев. У нас заканчивается большой транзитный контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. Мы не можем позволить, чтобы контракт был остановлен. Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта. И важный вопрос, это прямой контракт по газу - по поставкам газа в страну, потому что сегодня ситуация ненормальная, когда газ РФ поставляется в страну из Европы и становится почти на 100 долларов дороже", - заявил он.

Медведчук же подчеркнул, что Украине и России необходимы прямые договоры по поставкам газа-  "чтобы снизить цену на газ для населения".

"После того, как РФ успешно закончит строительство "Северного потока-2", турецких потоков, которые должны быть закончены в декабре 2019 года, наша труба фактически будет пустой", - подытожил он.

Напомним, ранее в России сочли транзит газа через Украину "самым дорогим". Позднее в СМИ появилась информация о том, что РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Газпром газ Виктор Медведчук Юрий Бойко транзит газа в Европу
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
17:42
Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman
17:31
В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop
17:24
УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования Видео
17:20
Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
17:09
Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами
16:48
Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос Видео
16:47
Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского
16:06
На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе Видео
15:48
В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко" Видео
15:40
Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза
15:39
Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины Видео
15:02
Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович Видео
14:38
В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба Видео
14:30
Skoda оконачательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине
14:25
Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля
14:12
Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег Видео
13:59
"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме
13:25
Приговор Грибу: что хотела показать Москва мнение
13:21
Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России
12:53
Социолог развенчал миф о двойниках Путина
12:23
Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе
12:05
"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
12:00
Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе Видео
11:54
Россия не даст Европе "спать спокойно" мнение
11:37
Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой Видео
11:35
"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности фото из Донецка
10:51
Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом
10:48
Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого мнение
10:31
Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос
10:20
В России суд вынес приговор Павлу Грибу Видео
10:04
Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне
09:30
Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина Видео
09:25
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:45
Родительская суббота: что нужно нести в церковь и как провести Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
03:36
Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться