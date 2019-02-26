В России сочли транзит газа через Украину "самым дорогим"

ГТС Украины / УНИАН

Тариф для РФ за транспортировку газа через Украину в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, что делает его самым дорогим для Москвы.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью Газете.Ru.

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен - он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как Ямал-Европа, чем Северный поток-1", - сказал Новак.

По его словам, транспортировка обходится дороже, потому что газотранспортная система Украины устарела, основные фонды износились, что приводит к потере газа.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать.

"Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10–15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.

Он отметил, что "большую часть ГТС нужно будет просто демонтировать".

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов - до 65,4 млрд кубометров. Главной причиной падения объемов в НАК называют функционирование газопровода "Северный поток" (Nord Stream - OPAL), через который российский газ поступает в Европу.