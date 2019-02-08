Украина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС

Газоизмерительная станция "Суджа" на российско-украинской границе / Газпром

Трехстороння встреча в Брюсселе по транзиту газа Украина - ЕС - Россия завершилась ничем.

То, что Газпром переговоры затягивает, очевидно, но есть основания полагать, что и украинская сторона их затягивает. Все ждут итога мартовских выборов президента - если люди поменяются (у Коболева контракт с Нафтогазом также заканчивается в марте), придется договариваться заново, поэтому в Киеве понимают, что до выборов нового президента не будет даже начала переговоров.

Рационально было бы подписать транзитный контракт - это выручка, это рабочие места, статус транзитера и многое другое. Но в случае победы Порошенко и продлении полномочий действующего руководства Нафтогаза есть вариант, что контракт может быть не подписан.

От этого небо не упадет на землю: транзит ближайшие два года все равно будет продолжаться, но в таком случае Газпром уже в полной мере будет пытаться минимизировать украинское направление.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальшеСейчас Киев добивается сдачи газа на восточной границе Украины, и здесь нас могут ждать неприятные последствия, потому что в таком случае российский монополист будет пытаться сократить объемы до 15-20 млрд кубометров транзита в год, что очень мало. Для понимания: при текущих транзитных тарифах 40 млрд кубометров – это просто выход "в ноль". Украинский трубопровод становится нерентабельным. Иностранцам же вся наша ГТС не нужна, они просто хотят получить в эксплуатацию её часть (называются варианты "Суджа - Ужгород", "Уренгой - Помары - Ужгород"), а с остальным пусть разбирается Украина. Реальных желающих купить нет вообще (и условий от Кабмина нет).

В случае, если Украина потеряет транзит, понадобиться реалистичный план перестройки работы всей украинской газотранспортной системы. Придется выводить из эксплуатации часть участков, консервировать часть компрессорных станций – и делать всё это так, чтобы сохранить поставки газа населению. Какое-то давление в трубе всегда можно создать, но это серьезная инженерная задача. Можно и на Западе покупать газ, вопрос в том, сколько он будет стоить. Словацкий реверс дешевый, но он возможен только благодаря российскому транзиту. А если он прекратится или уменьшится, нам нужно будет обеспечивать доставку газа в Словакию из Западной Европы, а это уже приличные деньги – цена будет существенно отличаться, все это понимают. Кроме того, издержки доставки до конечного потребителя также возрастут. И по этому вопросу тоже рационально было бы договариваться с Газпромом.

В случае серьезного уменьшения или прекращения транзита есть два варианта:

Украинская ГТС становится нерентабельной; Украина будет вынуждена поднимать транзитные ставки, предварительно додавив Газпром до продажи газа на восточной границе.

Однако во втором случае проблема ставок станет уже проблемой европейцев как покупателей этого газа, которые будут сами с Киевом договариваться. И, следовательно, не факт, что Киеву удастся эти ставки существенно поднять - Европа не сдастся легко, потому что оплачивать новую цену в итоге будет конечный европейский потребитель.

Сейчас Газпром предлагает мирное урегулирование по решению Стокгольмского арбитража, по которому Украина рассчитывает на компенсацию $2,56 млрд. Газпром готов отдать часть этой суммы газом, но наши выступают категорически против, вообще не желая это обсуждать. Поэтому переговоры никуда не двигаются. Другой кандидат в президенты возможно, будет искать какие-то варианты, Украине нужен транзитный контракт исходя из экономической целесообразности. Но для Порошенко победа в арбитраже – один из главных козырей "перемог" в предвыборной кампании. И в случае победы Петра Алексеевича на выборах продолжится та же политика, которая приведет к тому, что транзитный контракт не будет вообще подписан.

Читайте такжеБолгария и Россия построят газопровод в обход УкраиныГазпром будет зависеть от Украины какой-то срок в любом случае, потому что СП-2 не будет на полную мощность запущен к началу 2020 года. В 2019-2020 годах значительные объемы транзита останутся.

Но в теории, сложив мощности двух веток Турецкого потока, первого и второго Северных потоков, а также ГТС Беларуси, при базовом сценарии спроса на российский газ и строительстве ряда интерконнекторов на Балканах, в ближайшие несколько лет русские могут вычеркнуть Украину из списка транзитеров.