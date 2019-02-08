Украина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС

Дмитрий Марунич

сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики

8 февраля 2019, 08:48

Россия может оставить в ближайшие годы Киеву ноль транзита своего газа, что сделает украинский газопровод нерентабельным.

Газоизмерительная станция
Газоизмерительная станция "Суджа" на российско-украинской границе / Газпром

Трехстороння встреча в Брюсселе по транзиту газа Украина - ЕС - Россия завершилась ничем.

То, что Газпром переговоры затягивает, очевидно, но есть основания полагать, что и украинская сторона их затягивает. Все ждут итога мартовских выборов президента - если люди поменяются (у Коболева контракт с Нафтогазом также заканчивается в марте), придется договариваться заново, поэтому в Киеве понимают, что до выборов нового президента не будет даже начала переговоров.

Рационально было бы подписать транзитный контракт - это выручка, это рабочие места, статус транзитера и многое другое. Но в случае победы Порошенко и продлении полномочий действующего руководства Нафтогаза есть вариант, что контракт может быть не подписан.

От этого небо не упадет на землю: транзит ближайшие два года все равно будет продолжаться, но в таком случае Газпром уже в полной мере будет пытаться минимизировать украинское направление.  

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальшеСейчас Киев добивается сдачи газа на восточной границе Украины, и здесь нас могут ждать неприятные последствия, потому что в таком случае российский монополист будет пытаться сократить объемы до 15-20 млрд кубометров транзита в год, что очень мало. Для понимания: при текущих транзитных тарифах 40 млрд кубометров – это просто выход "в ноль". Украинский трубопровод становится нерентабельным. Иностранцам же вся наша ГТС не нужна, они просто хотят получить в эксплуатацию её часть (называются варианты "Суджа - Ужгород", "Уренгой - Помары - Ужгород"), а с остальным пусть разбирается Украина. Реальных желающих купить нет вообще (и условий от Кабмина нет).

В случае, если Украина потеряет транзит, понадобиться реалистичный план перестройки работы всей украинской газотранспортной системы. Придется выводить из эксплуатации часть участков, консервировать часть компрессорных станций – и делать всё это так, чтобы сохранить поставки газа населению. Какое-то давление в трубе всегда можно создать, но это серьезная инженерная задача. Можно и на Западе покупать газ, вопрос в том, сколько он будет стоить. Словацкий реверс дешевый, но он возможен только благодаря российскому транзиту. А если он прекратится или уменьшится, нам нужно будет обеспечивать доставку газа в Словакию из Западной Европы, а это уже приличные деньги – цена будет существенно отличаться, все это понимают. Кроме того, издержки доставки до конечного потребителя также возрастут. И по этому вопросу тоже рационально было бы договариваться с Газпромом.

В случае серьезного уменьшения или прекращения транзита есть два варианта:

  1. Украинская ГТС становится нерентабельной;
  2. Украина будет вынуждена поднимать транзитные ставки, предварительно додавив Газпром до продажи газа на восточной границе.

Однако во втором случае проблема ставок станет уже проблемой европейцев как покупателей этого газа, которые будут сами с Киевом договариваться. И, следовательно, не факт, что Киеву удастся эти ставки существенно поднять - Европа не сдастся легко, потому что оплачивать новую цену в итоге будет конечный европейский потребитель.

Сейчас Газпром предлагает мирное урегулирование по решению Стокгольмского арбитража, по которому Украина рассчитывает на компенсацию $2,56 млрд. Газпром готов отдать часть этой суммы газом, но наши выступают категорически против, вообще не желая это обсуждать. Поэтому переговоры никуда не двигаются. Другой кандидат в президенты возможно, будет искать какие-то варианты, Украине нужен транзитный контракт исходя из экономической целесообразности. Но для Порошенко победа в арбитраже – один из главных козырей "перемог" в предвыборной кампании. И в случае победы Петра Алексеевича на выборах продолжится та же политика, которая приведет к тому, что транзитный контракт не будет вообще подписан.

Читайте такжеБолгария и Россия построят газопровод в обход УкраиныГазпром будет зависеть от Украины какой-то срок в любом случае, потому что СП-2 не будет на полную мощность запущен к началу 2020 года. В 2019-2020 годах значительные объемы транзита останутся.

Но в теории, сложив мощности двух веток Турецкого потока, первого и второго Северных потоков, а также ГТС Беларуси, при базовом сценарии спроса на российский газ и строительстве ряда интерконнекторов на Балканах, в ближайшие несколько лет русские могут вычеркнуть Украину из списка транзитеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Газпром Нафтогаз Петр Порошенко Турецкий поток гтс Северный поток-2 транзит газа в Европу Северный поток-1
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:39
Украинцы, если вам предлагают купить ваш голос - продавайте
09:15
В Москве скончался легендарный актер Сергей Юрский Видео
09:08
Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине Видео
08:48
Украина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС мнение
08:45
Нарвался на боксера: в Киеве подросток попал в нокдаун после неудачной игры в снежки Видео
08:40
В Киеве спортсмены разгромили пивбар и скрылись — СМИ
08:29
"Москва пойдет до конца": РФ отправит наблюдателей в Киев – СМИ Видео
08:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
07:55
Жизнь не по средствам закончилась, впереди - конец терпения и протесты мнение
07:50
Трагедия в Турции: число жертв обрушения 8-этажки серьезно возросло Видео
07:25
Позор в Раде: Луценко попытался "обелить" жену-нардепа Видео
07:14
Кремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу Порошенко мнение
06:10
Ложная личина: стали известны двойные личности среди знаков Зодиака Видео
05:39
Гибель Земли: названа точная дата смерти от Нибиру Фото Видео
05:12
Прима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и меню Видео
04:08
В спортивном топе и мини-шортах: экс-"ВИА Гра" восхитила сеть спортивной фигурой
03:50
"Волшебство, магия": Российские "ведьмы" провели магический обряд в поддержку Путина: видео Видео
03:30
Эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока – 2 Видео
02:54
Когда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользу Видео
02:14
"Роксолана" Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа
01:53
Мужчина решил засудить отца и мать за то, что родили его без спроса
01:35
Представителями Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали известные личности Видео
01:28
Северный поток-2 загнал Германию в тупик
00:58
"Убью нах*й!": в Одессе водитель троллейбуса избил спящего пассажира Видео
00:41
В Киеве пьяный чиновник травмировал оформляющую ДТП патрульную
00:19
"В нашей Украине не будет бандеровцев": Скабеева устроила истерику на росТв Видео
00:10
"Засветить все, что скрыто": в интернет выложили подборку красоток, выставивших голые прелести Фото
07 февраля, четверг
23:55
В Днепре радикалы сожгли детские накидки с агитацией за Януковича Фото
23:32
Названо имя представителя России на Евровидение-2019
23:06
В Крыму за рейдерский захват бизнеса задержали связанного с Кадыровым чиновника
22:41
К газопроводу в обход Украины присоединилась еще одна страна Европы
22:15
В полиции расследуют слежку за Зеленским Видео
22:03
Полуночная обнаженка: фотограф показал голых красавиц в вычурных позах Фото
21:39
Волкер изменил позицию по наблюдателям РФ на украинских выборах Видео
21:36
Политик и экс-журналист Дмитрий Гнап угодил в скандал из-за денег и поддержки украинской армии Видео
21:12
"Несвободные "радикалы" вредят стране": Супрун потроллила конфликт с РПЛ Видео
21:03
"Секс хоть каждый день'': Прославившася стриптизом фигуристка раскованно высказалась об интиме Видео
20:44
"Надо было тащить в больницу": мама Децла озвучила вероятную причину смерти сына.
20:43
Меркель рассказала о зависимости ЕС от "Северного потока-2"
20:22
ЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты
20:11
Под Тернополем пенсионерку будут судить за незаконные субсидии
19:39
Всемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и Германию
19:13
Яценюк о принятии парламентом обращения к НАТО: Следующий шаг – план действий для членства в Альянсе
19:03
В Москве похитители украинского авторитета признались в его убийстве
19:00
Макрон не поедет на встречу с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2" - СМИ Видео
18:28
Генерал-разведчик рассказал, почему Украина сможет вступить в НАТО
18:23
Мэр Днепра негативно высказался о переименовании области
18:12
"За язык вражды и влияние на психику": Нацсовет по телевидению оштрафовал Newsone
17:37
Кабмин сделал более жесткими правила получения субсидий для украинцев
17:19
Поляки делают игру-хоррор про Чернобыль: опубликован трейлер Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться