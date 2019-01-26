Эксперт рассказал, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины

"Турецкий поток" / gazprom.ru

Один из масштабных проектов корпорации "Газпром", газопровод "Турецкий поток", крайне опасен для Украины - гораздо более, чем "Северный поток-2".

Такой точки зрения придерживается эксперт по энергетике "Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины" Карел Гирман, сообщает портал "Новое время".

По его мнению, "Северный поток-2" гораздо менее опасен для официального Киева, поскольку через него не будет доставляться газ в густонаселенные южноевропейские страны. Именно благодаря такому положения вещей Украина сможет сохранить часть российского транзита.

"Турецкий поток уже почти построен. Первая ветка будет точно запущена. Здесь, к сожалению, эта борьба была проиграна Украиной", — считает Гирман.

Эксперт убежден в том, что после запуска "Турецкого потока" Украина полностью лишится транзита газа из России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России "Газпром" начал разбирать трубы "Турецкого потока". Позднее Путин решил судьбу транзита газа через Украину.