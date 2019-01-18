Путин решил судьбу транзита газа через Украину

ГТС Украины / УНИАН

С ростом объемов поставок российского газа в Европу, которые в 2018 году превысили 200 млрд кубометров, сохраняется возможность транзита и через Украину.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров, передает РИА Новости.

"Мы загрузим не только оба Северных потока, не только Турецкий, но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", - приводит агентство слова Путина.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз готов отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к Газпрому о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.

В декабре прошлого года Андрей Коболев выразил мнение, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать. "Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10-15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.