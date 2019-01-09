Нафтогаз намерен отказаться от 11-миллиардного иска к Газпрому для сохранения транзита газа

Этот вопрос намерены вынести на трехсторонние переговоры для осуществления давления на Россию.
Государственная компания "Нафтогаз" готова отказаться от нового арбитражного иска против Газпрома, сумма которого составит 11,6 млрд долларов, для сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска в работу газопровода Северный поток-2.
"Мы фактически говорим российским коллегам: если вы строите (газопроводы в обход Украины - ред.), то компенсируйте (потерю Украиной транзита - ред.). Если вы хотите транспортировать газ и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правом с гарантиями, что эти деньги нам заплатите, то мы готовы от иска отказаться", - сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью журналистам 5 канала.
По словам руководителя госкомпании, на трехсторонних переговорах Украина будет обсуждать вопрос нового иска Нафтогаза к Газпрому, используя его как инструмент давления на Россию.
Как известно, Нафтогаз подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж с целью взыскания с России компенсации за финансовые потери из-за прекращения транзита газа через Украину. Отмечается, что после прекращения транзита российского газа газотранспортная система Украины будет быстро амортизироваться, а убытки вследствие этого должен возместить Газпром.
Следует добавить, что транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит ежегодно несколько миллиардов долларов чистой прибыли.
Напомним, трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза пройдут 21 января в Брюсселе.