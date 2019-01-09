Нафтогаз намерен отказаться от 11-миллиардного иска к Газпрому для сохранения транзита газа

Нафтогаз готов заключить мир с Газпромом для сохранения транзита / 112.ua

Государственная компания "Нафтогаз" готова отказаться от нового арбитражного иска против Газпрома, сумма которого составит 11,6 млрд долларов, для сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска в работу газопровода Северный поток-2.

"Мы фактически говорим российским коллегам: если вы строите (газопроводы в обход Украины - ред.), то компенсируйте (потерю Украиной транзита - ред.). Если вы хотите транспортировать газ и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правом с гарантиями, что эти деньги нам заплатите, то мы готовы от иска отказаться", - сказал глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью журналистам 5 канала.

По словам руководителя госкомпании, на трехсторонних переговорах Украина будет обсуждать вопрос нового иска Нафтогаза к Газпрому, используя его как инструмент давления на Россию.

Как известно, Нафтогаз подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж с целью взыскания с России компенсации за финансовые потери из-за прекращения транзита газа через Украину. Отмечается, что после прекращения транзита российского газа газотранспортная система Украины будет быстро амортизироваться, а убытки вследствие этого должен возместить Газпром.

Следует добавить, что транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит ежегодно несколько миллиардов долларов чистой прибыли.

Напомним, трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза пройдут 21 января в Брюсселе.