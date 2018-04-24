"Контракт продлен не будет": "Газпром" озвучил перспективы транзита газа через Украину

"Газпром", который уже отправил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива, не станет продлевать действующий на данный момент контракт с Украиной после 2019 года.

При этом в компании подчеркнули, что контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах, "даже при перемене местом солнца и луны".

В то же время это не означает прекращения транзита, заявил зампред правления компании Александр Медведев.

"Он (контракт — ред.) продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет", — цитирует Медведева ТАСС.

По словам представителя компании, российский газовый монополист ожидает предложений от украинской стороны по транзиту газа после 2019-го.

"У нас пока переговоры не ведутся, пока только консультации. Итогом переговоров может стать не только объем транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения", — рассказал Медведев.

Напомним, глава "Газпрома" предложил Украине доказать свою целесообразность в качестве транзитера и готовность поставлять газ в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, в 2017-м году Украина транспортировала 93 млрд кубометров российского газа, а в 2016-м — 82 млрд. В ответ Украина потребовала прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах, отметив, что предложенные "Газпромом" новые условия невыгодны.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен отметили, что для запуска "Северного потока-2" Европе необходимы гарантии сохранения транзита через Украину.