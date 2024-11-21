День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

Эксперты рассказали, когда лучше всего украшать новогоднюю елку в 2024 году, чтобы создать праздничную атмосферу и привлечь удачу в дом и семью.

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Когда нужно украшать елку в 2024 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда правильно ставить елку

На что следует обратить внимание при выборе даты украшения елки

Рождество приближается, и начало декабря уже почти здесь, а это значит, что вскоре начнется отсчет дней Рождественского поста. Хотя может казаться, что еще рано, скоро наступит время украшать дом праздничным декором, в том числе и главным атрибутом - елкой, сообщает Express.

Главред узнал, когда правильно ставить елку в 2024 году.

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Какой лучший день для установки елки в 2024 году

Эксперты из "Christmas Tree World" предоставили свои советы относительно лучшего времени для украшения елки в 2024 году. Адвент, который начинается за четыре недели до Рождества, в этом году стартует 1 декабря, что делает этот день прекрасной возможностью для создания праздничной атмосферы дома.

Для многих семей первый день декабря становится традиционным временем установки елки, символизируя официальное начало подготовки к празднику.

Раннее украшение не только создает праздничное настроение, но и имеет другие практические преимущества: помогает спокойно организовать покупки подарков, избежать хаоса перед праздниками и быть готовыми к неожиданным визитам гостей.

С каждым годом все больше людей начинают праздничный сезон раньше, и некоторые даже ставят елку сразу после Хэллоуина, устанавливая собственные уникальные семейные традиции.

"С приближением декабря вопрос о том, когда ставить елку, с каждым годом вызывает все больше волнений. Отмечание начала Адвента 1 декабря стало заветной традицией для многих домохозяйств, означая официальное начало праздничного сезона", - резюмирует Дэвид Самнер, менеджер по продажам компании Christmas Tree World.

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