День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

Вы узнаете:
- Когда правильно ставить елку
- На что следует обратить внимание при выборе даты украшения елки
Рождество приближается, и начало декабря уже почти здесь, а это значит, что вскоре начнется отсчет дней Рождественского поста. Хотя может казаться, что еще рано, скоро наступит время украшать дом праздничным декором, в том числе и главным атрибутом - елкой, сообщает Express.
Главред узнал, когда правильно ставить елку в 2024 году.
Какой лучший день для установки елки в 2024 году
Эксперты из "Christmas Tree World" предоставили свои советы относительно лучшего времени для украшения елки в 2024 году. Адвент, который начинается за четыре недели до Рождества, в этом году стартует 1 декабря, что делает этот день прекрасной возможностью для создания праздничной атмосферы дома.
Для многих семей первый день декабря становится традиционным временем установки елки, символизируя официальное начало подготовки к празднику.
Раннее украшение не только создает праздничное настроение, но и имеет другие практические преимущества: помогает спокойно организовать покупки подарков, избежать хаоса перед праздниками и быть готовыми к неожиданным визитам гостей.
С каждым годом все больше людей начинают праздничный сезон раньше, и некоторые даже ставят елку сразу после Хэллоуина, устанавливая собственные уникальные семейные традиции.
"С приближением декабря вопрос о том, когда ставить елку, с каждым годом вызывает все больше волнений. Отмечание начала Адвента 1 декабря стало заветной традицией для многих домохозяйств, означая официальное начало праздничного сезона", - резюмирует Дэвид Самнер, менеджер по продажам компании Christmas Tree World.
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