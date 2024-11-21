Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

Анита Луценко сделала важное предупреждение.

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Анита Луценко новости - Анита Луценко рассказала, когда не стоит менять образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anitasporty

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Почему эмоции так же важны, как и правильное питание или тренировки

Украинская спортсменка, фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко на своем счету имеет множество успешных кейсов помощи людям в стабилизации веса. Полезными советами она активно делится в своем блоге, разрабатывает новые методы и упражнения.

Впрочем, Луценко остается в своей работе реалисткой - успех далеко не всегда зависит от правильной техники или нужного количества калорий. В своем блоге в Instagram она рассказала, в каких случаях она не советует начинать глобальные изменения в жизни (каким является процесс похудения, например).

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Формирование новой фигуры связано с определенным стрессом для организма - это естественный процесс, сопутствующий любим сильным изменениям. Поэтому когда эмоциональное состояние человек нестабильно, дополнительно ухудшать его не стоит.

"Частой ошибкой в начинаниях (похудеть, начать чище питаться) является неправильно выбранный момент. Начинать сложное, а именно такие изменения являются сложными и для физического и для морального, нужно не в момент, когда "все капец", а в момент более-менее позитивного настроя. Когда все плохо и высокий стресс, вот только этого еще не хватало! Лучше подойдет решение проблем в других сферах, практики снижения стресса, короткие зарядки без эффекта супернапряжения. Нужно найти положительные моменты в жизни, как себя удовлетворять кроме еды и пока не придираться к себе по поводу похудения", - отмечает Анита Луценко.

Анита Луценко новости - Анита Луценко рассказала, когда не стоит менять образ жизни / instagram.com/anitasporty

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Кто такая Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

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