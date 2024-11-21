Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

Злейший враг тараканов - какое самое мощное средство от вредных насекомых.

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Чего очень сильно боятся тараканы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Erik_Karits, Pixabay/Couleur

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Естественные враги тараканов в природе

Народное средство от тараканов

Практически в каждом доме рано или поздно сталкиваются с проблемой нашествия вредных насекомых, в частности – тараканов. Вопрос в том, что, если эти насекомые поселились в жилище, избавиться от них порой бывает чрезвычайно проблематично.

Для того чтобы быстро и эффективно избавиться от тараканов, можно применить как народные рецепты, так и специальные средства. Однако стоит не забывать и о том, что у тараканов и в природе есть немало врагов, которые уничтожают этих вредных насекомых, сообщает Главред.

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Какие естественные враги тараканов в природе

Богомол;

Птицы (воробьи и вороны);

Земноводные (жабы и лягушки);

Пресмыкающиеся (змеи и ящерицы);

Жалящие насекомые (изумрудные осы);

Членистоногие (пауки).

/ Инфографика: Главред

Чего больше всего боятся тараканы

Для отпугивая тараканов можно использовать запахи сразу нескольких соединений:

аммиак;

уксусная кислота;

хлорка;

растворители;

лаки;

краски;

бензин, керосин.

Запахи каких растений помогут избавиться от тараканов

Для борьбы с вредными насекомыми могут пригодится народные средства. В часности, запахи некоторых растений тараканы буквально не переносят:

чеснока;

герани;

мелиссы;

пижмы;

полыни;

эвкалипта.

Народное средство от тараканов

Опытные специалисты в один голос говорят о том, что тараканы буквально ненавидят запах цитрусовых, в частности – лимона.

Порядок действий:

Возьмите лимон и выдавите из него сок;

Смешайте небольшое количество лимонного сока с водой;

Получившуюся смесь распылите по всему дому, а особенно в местах обитания тараканов.

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