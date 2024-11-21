Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

Вы узнаете:
- Естественные враги тараканов в природе
- Народное средство от тараканов
Практически в каждом доме рано или поздно сталкиваются с проблемой нашествия вредных насекомых, в частности – тараканов. Вопрос в том, что, если эти насекомые поселились в жилище, избавиться от них порой бывает чрезвычайно проблематично.
Для того чтобы быстро и эффективно избавиться от тараканов, можно применить как народные рецепты, так и специальные средства. Однако стоит не забывать и о том, что у тараканов и в природе есть немало врагов, которые уничтожают этих вредных насекомых, сообщает Главред.
Какие естественные враги тараканов в природе
- Богомол;
- Птицы (воробьи и вороны);
- Земноводные (жабы и лягушки);
- Пресмыкающиеся (змеи и ящерицы);
- Жалящие насекомые (изумрудные осы);
- Членистоногие (пауки).
Чего больше всего боятся тараканы
Для отпугивая тараканов можно использовать запахи сразу нескольких соединений:
- аммиак;
- уксусная кислота;
- хлорка;
- растворители;
- лаки;
- краски;
- бензин, керосин.
Запахи каких растений помогут избавиться от тараканов
Для борьбы с вредными насекомыми могут пригодится народные средства. В часности, запахи некоторых растений тараканы буквально не переносят:
- чеснока;
- герани;
- мелиссы;
- пижмы;
- полыни;
- эвкалипта.
Народное средство от тараканов
Опытные специалисты в один голос говорят о том, что тараканы буквально ненавидят запах цитрусовых, в частности – лимона.
Порядок действий:
- Возьмите лимон и выдавите из него сок;
- Смешайте небольшое количество лимонного сока с водой;
- Получившуюся смесь распылите по всему дому, а особенно в местах обитания тараканов.
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Что такое бензин?
Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".
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