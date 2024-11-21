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Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моменты

Ангелина Подвысоцкая
21 ноября 2024, 14:41
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Реализация Плана стойкости президента Зеленского зависит от западного финансирования.
Зеленский, Петр Олещук
Как долго будет реализовываться план стойкости Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

План стойкости, который представил президент Украины Владимир Зеленский может быть реализован в приближенной перспективе. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

"Речь идет о достаточно приближенной перспективе, потому что и ОПК, и деньги, и энергетика - это то, что нужно решать уже сейчас. То же касается и безопасности. В то же время, вопрос человеческого капитала или общин, культуры, политики героев - те вещи, которые, очевидно, касаются отдаленного стратегического момента", - сказал Олещук.

В то же время нужно разобраться в вопросе, как именно этот план будет воплощаться в жизнь.

"Надо опираться на нормативные документы и подзаконные акты, поэтому ВРУ будет ждать интенсивная работа по реализации этих решений и созданию новых административных органов", - добавил он.

Стоит отметить, что финансирование и реализация плана напрямую зависят от западных партнеров. Лишь украинских ресурсов будет недостаточно, так как они ограничены и не соизмеримы с российскими.

Смотрите видео с интервью Петра Олещука на Главреде:

План стойкости Зеленского - главные новости

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.

План стойкости Зеленского Инфографика
Что известно о Плане стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Петр Олещук объяснил затею Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План стойкости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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