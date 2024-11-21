"Не важнее, чем кто-то": популярный актер признался, есть ли у него бронь

Что рассказал Артур Логай:
- Про бронь и "особенных" творческих людей
- Как готовится к возможной мобилизации
Украинский актер Артур Логай высказался на острую в современной украинском обществе тему - мобилизации. В своем комментарии для Oboz.ua он отметил, что имеет бронь от театра, но от призыва в случае чего скрываться не намерен.
"Бронь у меня есть от театра. Как будет потом, не знаю. Но я не считаю, что творческие люди какие-то особенные. Не думаю, что я важнее, чем кто-то другой. Поэтому если придет моя очередь, значит придет моя очередь", - говорит Логай.
При этом он отмечает, что в условиях полномасштабной войны каждый украинец должен быть "либо в армии, либо для армии". Пока у актера есть бронь, она занимается благотворительностью на пользу ВСУ и совершенствует свои навыки, которые могут быть полезны в том случае, если его призовут на службу.
К примеру, Логай прежде уже проходил военно-полевые тактические учения, а зимой планирует освежить и закрепить полученные там знания. "Уже прошел - военные полевые тактические учения, осваивал правила ведения боя в условиях городских застроек. Но уже прошло достаточно времени с того момента, как это было. Поэтому имею в планах пройти дополнительную подготовку. Пока у меня есть бронь, могу готовиться. Я молодой, быстро бегаю и довольно выносливый, поэтому мое место будет в Десантно-штурмовых войсках - по крайней мере мне так кажется", - отмечает актер.
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Кто такой Артур Логай?
Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.
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