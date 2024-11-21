Планам 'СВО' поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

Присутствие украинских военных в Курской области фактически перечеркивает планы Российской Федерации

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Активные действия ВСУ в Курской области перечеркивают планы РФ / Коллаж: Главред

Ключевое из заявлений Снегирева:

Ключевая битва войны разворачивается не на востоке, а на Курщине

Российский план войны не может быть выполнен из-за присутствия СОУ на территории РФ

Перед российскими оккупантами Кремль поставил сразу две четкие задачи: выйти на административные границы Донецкой области и выбить Силы обороны Украины из Курской области.

Однако, несмотря на все старания врага, пока агрессорам не удается достичь ни одной из этих целей, утверждает в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

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"На данный момент перед Российской Федерацией стоит две задачи, первая - попытка выхода на административные границы Донецкой области до 20 января 2025 года, и главная стратегическая задача - вытеснение Вооруженных сил Украины из Курской области", - говорит Снегирев.

Однако, как подчеркивает эксперт, именно присутствие ВСУ в Курской области ставит паузу или же жирную точку в российском плане окончания войны.

"Путин настаивает на признании де-юре и де-факто за Российской Федерацией оккупированных территорий Украины. В то же время присутствие украинских военных в Курской области фактически перечеркивает планы Российской Федерации, ее военно-политического руководства", - акцентировал Снегирев.

Как убежден аналитик, ключевую роль играет даже не восток Украины. Снегирев утверждает, что именно Курское направление служит основной ожесточенной ареной боев, которая разрушает все планы Кремля.

"Сегодня мы можем говорить о том, что основной ожесточенной ареной столкновений является даже не Покровское или Кураховское направление, а Курское направление", - отметил спикер.

Война в Украине - ключевые события с фронта

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что враг "задвигался" на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты стали активнее использовать бронетехнику.

В то же время командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко подчеркнул, что Путин поставил новую цель на фронте. Агрессору надо выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового.

Главред писал, что не стоит исключать, что ВСУ могут оставить важный город. Между территориями и жизнями воинов надо думать о защитниках, утверждает эксперт.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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