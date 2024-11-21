Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

Даяна Швец
21 ноября 2024, 19:02
1429
Присутствие украинских военных в Курской области фактически перечеркивает планы Российской Федерации
Планам 'СВО' поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении
Активные действия ВСУ в Курской области перечеркивают планы РФ / Коллаж: Главред

Ключевое из заявлений Снегирева:

  • Ключевая битва войны разворачивается не на востоке, а на Курщине
  • Российский план войны не может быть выполнен из-за присутствия СОУ на территории РФ

Перед российскими оккупантами Кремль поставил сразу две четкие задачи: выйти на административные границы Донецкой области и выбить Силы обороны Украины из Курской области.

Однако, несмотря на все старания врага, пока агрессорам не удается достичь ни одной из этих целей, утверждает в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

видео дня

"На данный момент перед Российской Федерацией стоит две задачи, первая - попытка выхода на административные границы Донецкой области до 20 января 2025 года, и главная стратегическая задача - вытеснение Вооруженных сил Украины из Курской области", - говорит Снегирев.

Однако, как подчеркивает эксперт, именно присутствие ВСУ в Курской области ставит паузу или же жирную точку в российском плане окончания войны.

"Путин настаивает на признании де-юре и де-факто за Российской Федерацией оккупированных территорий Украины. В то же время присутствие украинских военных в Курской области фактически перечеркивает планы Российской Федерации, ее военно-политического руководства", - акцентировал Снегирев.

Как убежден аналитик, ключевую роль играет даже не восток Украины. Снегирев утверждает, что именно Курское направление служит основной ожесточенной ареной боев, которая разрушает все планы Кремля.

"Сегодня мы можем говорить о том, что основной ожесточенной ареной столкновений является даже не Покровское или Кураховское направление, а Курское направление", - отметил спикер.

Война в Украине - ключевые события с фронта

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что враг "задвигался" на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты стали активнее использовать бронетехнику.

В то же время командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко подчеркнул, что Путин поставил новую цель на фронте. Агрессору надо выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового.

Главред писал, что не стоит исключать, что ВСУ могут оставить важный город. Между территориями и жизнями воинов надо думать о защитниках, утверждает эксперт.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Дмитрий Снегирев Владимир Путин война России и Украины контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:38Синоптик
Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:28Мир
В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

18:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Кремль не готов остановить войну

Кремль не готов остановить войну

Последние новости

19:38

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:28

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:23

Гении, господствующие над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

19:15

День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

19:10

Об ударе по Днепру новой ракетой РФмнение

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
19:02

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

18:54

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

18:53

Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

18:52

Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

Реклама
18:34

Потеряли 700 тысяч человек: Британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

18:28

"Это началось не вчера": как может ответить РФ на помощь Украине со стороны Запада

18:26

Украинцев ждут новые правила бронирования: что изменится 1 декабря - Кабмин

17:42

Не только для похода в магазин: как еще можно использовать пластиковые пакеты

17:42

Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

17:35

Супруги переехали в новый дом и были напуганы находкой: Сеть взбудоражила история

17:32

Перловка сварится моментально: какой простой секрет стоит знать

17:30

Украина может получить ядерное оружие от США: у Зеленского сделали заявление

17:00

"Хорошего ничего нет": как удары межконтинентальной баллистикой изменят ситуацию в Украине

16:58

Гениальный рецепт приготовления бомбического картофеля на Новый год 2025Видео

16:51

Как отмыть микроволновку от старого жира: об удивительном способе знают единицы

Реклама
16:49

Отмена разрешения Байдена на удары по РФ: пойдет ли Трамп на такой шаг – эксперт

16:36

"Использует ту же ракету": генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом"

16:33

Могут запускать и с воды, и с земли: сколько у РФ межконтинентальных баллистических ракет

16:18

РФ ударила межконтинентальной ракетой по Украине: известна цель Кремля

16:08

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

15:57

Сколько миллилитров в чайной ложке: простой способ вычисления

15:21

Враг "задвигался" на Запорожском направлении: спикер "Юга" прокомментировал риски

15:15

"Разрывает" небо и делится на части: жуткое видео с моментом удара ракетой "Рубеж"Видео

15:11

"Не важнее, чем кто-то": популярный актер признался, есть ли у него бронь

15:02

РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру - CNN

14:48

Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

14:48

Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

14:41

Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моментыВидео

14:32

"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

14:25

РЭБы более чем на 12 миллионов: как Анатолий Шкрибляк, БФ "Надежда" и Валерий Дубиль помогают фронту актуально

14:02

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетойФото

13:56

Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

13:33

Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

13:10

Чем отличаются два рабочих: надо найти 3 отличия всего за 15 секунд

13:04

Войскам КНДР будет несладко: удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле"

Реклама
13:02

Приказали молчать: Захарова оконфузилась из-за удара РФ межконтинентальной ракетой

12:58

"Поэтому и страшный такой": молчун Витас оказался в клинике - детали

12:33

6 знаков зодиака, которые не могут хранить секреты

12:33

"Украина может истощиться быстрее РФ": война может приобрести глобальный характер - ОлещукВидео

12:14

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

12:12

РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - детиФото

12:11

Как определить возраст котенка: топ самых простых методов

11:42

В РФ снова намекают на ядерку: Захарова угрожает Польше из-за базы ПРО

11:32

Пострадавшие и разрушения в Днепре: что известно о последствиях ракетного удараФото

11:20

Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять