Гениальный рецепт приготовления бомбического картофеля на Новый год 2025

Отличный рецепт приготовления картофеля на новогодний стол.

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Сырный картофель - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам рецепт приготовления нескучного гарнира на Новый год 2025, который сможет удивить даже самого привередливого гостя. Быстро, аппетитно и сытно – то, что нужно!

Кстати, такой картофель уходит в два счета из-за аппетитного вида и невероятного вкуса, сообщает Главред со ссылкой на marinaazizova.

Сырный картофель - рецепт

Ингредиенты:

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картофель - 1 кг

тертый сыр - 120 г

оливковое масло

соль, любимые специи

Отварите картофель до полуготовности.

Когда картофель остынет сделайте сверху надрезы.

Застелите противень пергаментом, смажьте его растительным маслом и посыпьте натертым твердым сыром.

Выложите картофель на сырную подушку и смажьте кисточкой смесью растительного масли со специями.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить картофель в духовке:

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Кто такая marinaazizova? marinaazizova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На marinaazizova подписаны более 2 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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