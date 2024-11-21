Гениальный рецепт приготовления бомбического картофеля на Новый год 2025

Предлагаем вам рецепт приготовления нескучного гарнира на Новый год 2025, который сможет удивить даже самого привередливого гостя. Быстро, аппетитно и сытно – то, что нужно!
Кстати, такой картофель уходит в два счета из-за аппетитного вида и невероятного вкуса, сообщает Главред со ссылкой на marinaazizova.
Сырный картофель - рецепт
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- тертый сыр - 120 г
- оливковое масло
- соль, любимые специи
Отварите картофель до полуготовности.
Когда картофель остынет сделайте сверху надрезы.
Застелите противень пергаментом, смажьте его растительным маслом и посыпьте натертым твердым сыром.
Выложите картофель на сырную подушку и смажьте кисточкой смесью растительного масли со специями.
Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить картофель в духовке:
Вас может заинтересовать:
- Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во рту
- "Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек" на Новый год
- Всего 4 ингредиента: роскошный салат с крабовыми палочками на Новый год 2025
Кто такая marinaazizova?
marinaazizova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На marinaazizova подписаны более 2 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред