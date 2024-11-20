Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно

Если вы еще не решили, какое мясное блюдо поставить на новогодний стол, тогда этот рецепт будет вам полезным. Предлагаем вам приготовить куриное филе под ананасами с сырной корочкой.
Кстати, блюдо получается очень сочным и нежным, сообщает Главред со ссылкой на vira_grynyshyna.
"Курица на Гавайях" - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе (можно брать любую часть курицы)
- Молоко
- Специи
- Майонез
- Консервированные ананасы
- Твердый сыр
Разрежьте куриное филе на пластинки и слегка отбейте молоточком.
Отправьте мясо в миску, добавьте соль и молоко, аккуратно перемешайте все рукой и оставьте на пару минут.
На форму, застеленную пергаментом, выложите подготовленное мясо, сверху полейте майонезом.
Ананасы нарежьте на кубики и отправьте их на филе.
Сверху накройте пластинками сыра, можно еще дополнительно посыпать пармезаном.
Выпекайте блюдо при температуре 180 градусов 30 минут и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриное филе с ананасами:
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Кто такая vira_grynyshyna?
vira_grynyshyna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На vira_grynyshyna подписаны более 18 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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