Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно

Рецепт вкуснейшего куриного филе под интересной "шубкой" на Новый год 2025.

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"Курица на Гавайях" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вы еще не решили, какое мясное блюдо поставить на новогодний стол, тогда этот рецепт будет вам полезным. Предлагаем вам приготовить куриное филе под ананасами с сырной корочкой.

Кстати, блюдо получается очень сочным и нежным, сообщает Главред со ссылкой на vira_grynyshyna.

"Курица на Гавайях" - рецепт

Ингредиенты:

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Куриное филе (можно брать любую часть курицы)

Молоко

Специи

Майонез

Консервированные ананасы

Твердый сыр

Разрежьте куриное филе на пластинки и слегка отбейте молоточком.

Отправьте мясо в миску, добавьте соль и молоко, аккуратно перемешайте все рукой и оставьте на пару минут.

На форму, застеленную пергаментом, выложите подготовленное мясо, сверху полейте майонезом.

Ананасы нарежьте на кубики и отправьте их на филе.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Сверху накройте пластинками сыра, можно еще дополнительно посыпать пармезаном.

Выпекайте блюдо при температуре 180 градусов 30 минут и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриное филе с ананасами:

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Кто такая vira_grynyshyna? vira_grynyshyna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На vira_grynyshyna подписаны более 18 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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