Всего 4 ингредиента: роскошный салат с крабовыми палочками на Новый год 2025

Предлагаем вам рецепт салата "Красное море", который разнообразит ваш стол. Стоит уточнить, что этот салат готовится всего из нескольких ингредиентов, а исчезает прямо на глазах. Получается быстрое, сытное и очень вкусное блюдо.
Отметим, лучше всего для формирования салата "Красное море" использовать кулинарное кольцо, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат "Красное море" - рецепт
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 1 уп.
- помидоры – 2 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- сыр твердый
- майонез
Сначала подготовьте соус: смешайте майонез, измельченный чеснок и молотый черный перец, по желанию.
На тарелке разместите кулинарное кольцо.
Первый слой – нарезанные на кубики помидоры, смажьте соусом.
Второй слой – натертый твердый сыр, соус.
Третий слой – нарезанный на кубики болгарский перец и снова соус.
Последний слой – нарезанные соломкой крабовые палочки, уберите кулинарное кольцо и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Красное море":
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Кто такая alionakarpiuk?
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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