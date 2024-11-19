Всего 4 ингредиента: роскошный салат с крабовыми палочками на Новый год 2025

Рецепт быстрого салата на Новый год 2025.

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Салат "Красное море" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам рецепт салата "Красное море", который разнообразит ваш стол. Стоит уточнить, что этот салат готовится всего из нескольких ингредиентов, а исчезает прямо на глазах. Получается быстрое, сытное и очень вкусное блюдо.

Отметим, лучше всего для формирования салата "Красное море" использовать кулинарное кольцо, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат "Красное море" - рецепт

Ингредиенты:

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крабовые палочки – 1 уп.

помидоры – 2 шт.

перец болгарский – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сыр твердый

майонез

Сначала подготовьте соус: смешайте майонез, измельченный чеснок и молотый черный перец, по желанию.

На тарелке разместите кулинарное кольцо.

Первый слой – нарезанные на кубики помидоры, смажьте соусом.

Второй слой – натертый твердый сыр, соус.

Третий слой – нарезанный на кубики болгарский перец и снова соус.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Последний слой – нарезанные соломкой крабовые палочки, уберите кулинарное кольцо и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат "Красное море":

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Кто такая alionakarpiuk? alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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