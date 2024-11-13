Шикарный салат на Новый год 2025: его разметут все, а Змея оценит рецепт

Изумительно вкусный и очень просто рецепт салата на Новый год 2025, который затмит Оливье.

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Легкий и быстрый салат на Новый год 2025 рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon

В этом рецепте вы узнаете:

Как готовить салат на Новый год с морковкой по-корейски

Сколько готовить вкусный салат с сыром косичка

Готовимся к Новому 2025 году заранее. Рецепт изумительно простого и очень вкусного салата, который понравится всем.

На Новый год 2025 стоит готовить салаты из морепродуктов, с добавлением сыра и зелени.

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Предлагаем рецепт салата на Новый год 2025, который очень простой в приготовлении.

Салат на Новый год с сыром - рецепт

Вам понадобится:

Сыр косичка – 1 упаковка (300 гр)

Морковь по-корейски – 150 г

Яйца – 2 шт

Горошек зеленый - ½ банки

Майонез - 2 столовых ложки

Зелень по вкусу

Готовим салат на Новый год очень просто. Отварить 2 яйца до готовности, остудить и почистить.

Яйца нарезаем кубиками и отправляем в салатник.

Сыр косичка порезать на небольшие кубики и отправить в салат на Новый год 2025.

С зеленого горошка слить жидкость, и добавить ½ банки в салат.

Далее добавляем корейскую морковку и 2 столовых ложки майонеза.

Зелень помыть, обсушить и мелко порезать.

Салат на Новый год 2025 с сыром и морковкой по-корейски хорошо перемешиваем, посыпаем зеленью и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат на Новый год 2025:

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