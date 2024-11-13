Шикарный салат на Новый год 2025: его разметут все, а Змея оценит рецепт

В этом рецепте вы узнаете:
- Как готовить салат на Новый год с морковкой по-корейски
- Сколько готовить вкусный салат с сыром косичка
Готовимся к Новому 2025 году заранее. Рецепт изумительно простого и очень вкусного салата, который понравится всем.
На Новый год 2025 стоит готовить салаты из морепродуктов, с добавлением сыра и зелени.
Предлагаем рецепт салата на Новый год 2025, который очень простой в приготовлении.
Салат на Новый год с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр косичка – 1 упаковка (300 гр)
- Морковь по-корейски – 150 г
- Яйца – 2 шт
- Горошек зеленый - ½ банки
- Майонез - 2 столовых ложки
- Зелень по вкусу
Готовим салат на Новый год очень просто. Отварить 2 яйца до готовности, остудить и почистить.
Яйца нарезаем кубиками и отправляем в салатник.
Сыр косичка порезать на небольшие кубики и отправить в салат на Новый год 2025.
С зеленого горошка слить жидкость, и добавить ½ банки в салат.
Далее добавляем корейскую морковку и 2 столовых ложки майонеза.
Зелень помыть, обсушить и мелко порезать.
Салат на Новый год 2025 с сыром и морковкой по-корейски хорошо перемешиваем, посыпаем зеленью и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат на Новый год 2025:
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