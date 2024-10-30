"Куриное филе под шубкой": бомбический рецепт вкусного ужина

Рецепт сытного блюда на все случаи жизни.

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Куриное филе в духовке - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления куриного филе, которое можно подать, как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Отличное блюдо, которое разнообразит ваше меню, к тому же получается очень сытным.

Кстати, nata.cooking рекомендует подавать такое филе под шубкой горячим.

Куриное филе под шубкой – рецепт

Ингредиенты:

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1 куриное филе

1 помидор

1 отварное куриное яйцо

100-125 г твердого сыра

1 ст. л. сметаны или йогурта

1 зубчик чеснока

соль, перец, зелень

растительное масло для филе

Куриное филе разрежьте вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.

Отправьте мясо в форму для запекания, смажьте растительным маслом, посыпьте специями.

Натрите отваренное вкрутую яйцо, нарежьте помидор на мелкие кубики, нарубите зелень.

Пересыпьте подготовленные ингредиенты в общую миску, добавьте натертый твердый сыр (1/3 от общего количества), измельченный зубчик чеснока.

Заправьте все сметаной или йогуртом, посолите, поперчите и перемешайте.

Приготовленную шубку отправляем на филе и запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Теперь посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриное филе под шубкой:

Кто такая nata.cooking? nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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