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"Куриное филе под шубкой": бомбический рецепт вкусного ужина

Элина Чигис
30 октября 2024, 13:40
88
Рецепт сытного блюда на все случаи жизни.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Куриное филе в духовке - рецепт
Куриное филе в духовке - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления куриного филе, которое можно подать, как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Отличное блюдо, которое разнообразит ваше меню, к тому же получается очень сытным.

Кстати, nata.cooking рекомендует подавать такое филе под шубкой горячим.

Куриное филе под шубкой – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • 1 куриное филе
  • 1 помидор
  • 1 отварное куриное яйцо
  • 100-125 г твердого сыра
  • 1 ст. л. сметаны или йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец, зелень
  • растительное масло для филе

Куриное филе разрежьте вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.

Отправьте мясо в форму для запекания, смажьте растительным маслом, посыпьте специями.

Натрите отваренное вкрутую яйцо, нарежьте помидор на мелкие кубики, нарубите зелень.

Пересыпьте подготовленные ингредиенты в общую миску, добавьте натертый твердый сыр (1/3 от общего количества), измельченный зубчик чеснока.

Заправьте все сметаной или йогуртом, посолите, поперчите и перемешайте.

Приготовленную шубку отправляем на филе и запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Теперь посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриное филе под шубкой:

Кто такая nata.cooking?

nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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