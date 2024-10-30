"Куриное филе под шубкой": бомбический рецепт вкусного ужина

Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления куриного филе, которое можно подать, как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Отличное блюдо, которое разнообразит ваше меню, к тому же получается очень сытным.
Кстати, nata.cooking рекомендует подавать такое филе под шубкой горячим.
Куриное филе под шубкой – рецепт
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 помидор
- 1 отварное куриное яйцо
- 100-125 г твердого сыра
- 1 ст. л. сметаны или йогурта
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец, зелень
- растительное масло для филе
Куриное филе разрежьте вдоль на две части, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте.
Отправьте мясо в форму для запекания, смажьте растительным маслом, посыпьте специями.
Натрите отваренное вкрутую яйцо, нарежьте помидор на мелкие кубики, нарубите зелень.
Пересыпьте подготовленные ингредиенты в общую миску, добавьте натертый твердый сыр (1/3 от общего количества), измельченный зубчик чеснока.
Заправьте все сметаной или йогуртом, посолите, поперчите и перемешайте.
Приготовленную шубку отправляем на филе и запекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
Теперь посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриное филе под шубкой:
Кто такая nata.cooking?
nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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