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Вкусные и без начинки: рецепт фантастических домашних круассанов

Элина Чигис
29 октября 2024, 13:13
163
Удачный рецепт приготовления идеальных домашних круассанов.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 180 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Французская
Домашние круассаны - рецепт
Домашние круассаны - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, recepty_przepisy, depositphotos.com/

Вы узнаете:

  • Как правильно готовить тесто для круассанов
  • При какой температуре их выпекать

Приготовить вкусные круассаны дома не так уж и быстро, но ваши усилия точно оценят родные. Предлагаем вам проверенный рецепт теста для круассанов, которые будут вкусными даже без начинки.

Кстати, recepty_przepisy отмечает, что круассаны по этому рецепту получаются фантастическими.

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Домашние круассаны - рецепт

Тесто:

  • 150 г теплого молока
  • 150 г теплой воды
  • 24 г прессованных дрожжей
  • 60 г сахара
  • 10 г соли
  • 500 г муки
  • 40 г мягкого масла

Дополнительно:

  • 250 г холодного масла
  • яйцо для смазывания

В миске смешайте воду, молоко и дрожжи, перемешайте все.

Теперь всыпьте сахар, соль и снова перемешайте.

Порционно всыпьте просеянную муку и замешивайте тесто. Постепенно добавьте масло, все время замешивая тесто.

Накройте тесто и оставьте его на два часа.

Затем раскатайте тесто в прямоугольник, отдельно на пергамент выложите кусочки масла, формируя квадрат, переложите его на тесто.

Заверните масло тестом и раскатайте в прямоугольник, сложите тесто в три слоя.

Тесто заверните в пергамент и поставьте в холодильник на 30 минут.

Снова раскатайте тесто в прямоугольники и сложите в пять слоев, поставьте в холодильник на 30 минут, затем повторите процедуру еще раз.

Теперь можно формировать круассаны, оставьте их на противне на 30 минут, затем смажьте яйцом и выпекайте при температуре 220 градусов 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашние круассаны:

Кто такая recepty_przepisy?

recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.

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