Вкусные и без начинки: рецепт фантастических домашних круассанов

Удачный рецепт приготовления идеальных домашних круассанов.

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Домашние круассаны - рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, recepty_przepisy, depositphotos.com/

Вы узнаете:

Как правильно готовить тесто для круассанов

При какой температуре их выпекать

Приготовить вкусные круассаны дома не так уж и быстро, но ваши усилия точно оценят родные. Предлагаем вам проверенный рецепт теста для круассанов, которые будут вкусными даже без начинки.

Кстати, recepty_przepisy отмечает, что круассаны по этому рецепту получаются фантастическими.

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Домашние круассаны - рецепт

Тесто:

150 г теплого молока

150 г теплой воды

24 г прессованных дрожжей

60 г сахара

10 г соли

500 г муки

40 г мягкого масла

Дополнительно:

250 г холодного масла

яйцо для смазывания

В миске смешайте воду, молоко и дрожжи, перемешайте все.

Теперь всыпьте сахар, соль и снова перемешайте.

Порционно всыпьте просеянную муку и замешивайте тесто. Постепенно добавьте масло, все время замешивая тесто.

Накройте тесто и оставьте его на два часа.

Затем раскатайте тесто в прямоугольник, отдельно на пергамент выложите кусочки масла, формируя квадрат, переложите его на тесто.

Заверните масло тестом и раскатайте в прямоугольник, сложите тесто в три слоя.

Тесто заверните в пергамент и поставьте в холодильник на 30 минут.

Снова раскатайте тесто в прямоугольники и сложите в пять слоев, поставьте в холодильник на 30 минут, затем повторите процедуру еще раз.

Теперь можно формировать круассаны, оставьте их на противне на 30 минут, затем смажьте яйцом и выпекайте при температуре 220 градусов 20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашние круассаны:

Кто такая recepty_przepisy? recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.

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