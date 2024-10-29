Вкусные и без начинки: рецепт фантастических домашних круассанов

Вы узнаете:
- Как правильно готовить тесто для круассанов
- При какой температуре их выпекать
Приготовить вкусные круассаны дома не так уж и быстро, но ваши усилия точно оценят родные. Предлагаем вам проверенный рецепт теста для круассанов, которые будут вкусными даже без начинки.
Кстати, recepty_przepisy отмечает, что круассаны по этому рецепту получаются фантастическими.
Домашние круассаны - рецепт
Тесто:
- 150 г теплого молока
- 150 г теплой воды
- 24 г прессованных дрожжей
- 60 г сахара
- 10 г соли
- 500 г муки
- 40 г мягкого масла
Дополнительно:
- 250 г холодного масла
- яйцо для смазывания
В миске смешайте воду, молоко и дрожжи, перемешайте все.
Теперь всыпьте сахар, соль и снова перемешайте.
Порционно всыпьте просеянную муку и замешивайте тесто. Постепенно добавьте масло, все время замешивая тесто.
Накройте тесто и оставьте его на два часа.
Затем раскатайте тесто в прямоугольник, отдельно на пергамент выложите кусочки масла, формируя квадрат, переложите его на тесто.
Заверните масло тестом и раскатайте в прямоугольник, сложите тесто в три слоя.
Тесто заверните в пергамент и поставьте в холодильник на 30 минут.
Снова раскатайте тесто в прямоугольники и сложите в пять слоев, поставьте в холодильник на 30 минут, затем повторите процедуру еще раз.
Теперь можно формировать круассаны, оставьте их на противне на 30 минут, затем смажьте яйцом и выпекайте при температуре 220 градусов 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить домашние круассаны:
Кто такая recepty_przepisy?
recepty_przepisy - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recepty_przepisy подписаны более 76 тысяч пользователей соцсети.
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