То ли котлеты, то ли отбивные: невероятный рецепт ленивого ужина

Предлагаем вам замечательный рецепт приготовления интересного блюда – котлеты в вафельках, которые исчезают со стола за считанные минуты. Такое оригинальное блюдо оценят и взрослые, и дети.
Кстати, diali_cooking отмечает, что вафли с фаршем – это очень быстрый вариант сытного ужина.
Котлеты в вафлях (ленивые бризоли) – рецепт
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- специи
- лук 1 шт.
- маленькие круглые вафли
- яйца 3 шт.
- растительное масло для жарки
В готовый мясной фарш добавьте натертую луковицу, соль, любимые специи и все хорошо перемешайте.
Яйца хорошо взбейте, по желанию можно добавить немного молока.
На одну вафлю намажьте фарш и накройте второй.
Обмакните котлеты во взбитых яйцах.
Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.
Такие котлеты можно подавать со сметаной или же любым соусом. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые бризоли:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Вас может заинтересовать:
- Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минут
- Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецепт
- В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" Сеть
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред