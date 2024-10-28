То ли котлеты, то ли отбивные: невероятный рецепт ленивого ужина

Рецепт необычных котлет в вафлях.

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Ленивые бризоли - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам замечательный рецепт приготовления интересного блюда – котлеты в вафельках, которые исчезают со стола за считанные минуты. Такое оригинальное блюдо оценят и взрослые, и дети.

Кстати, diali_cooking отмечает, что вафли с фаршем – это очень быстрый вариант сытного ужина.

Котлеты в вафлях (ленивые бризоли) – рецепт

Ингредиенты:

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фарш 500 г

специи

лук 1 шт.

маленькие круглые вафли

яйца 3 шт.

растительное масло для жарки

В готовый мясной фарш добавьте натертую луковицу, соль, любимые специи и все хорошо перемешайте.

Яйца хорошо взбейте, по желанию можно добавить немного молока.

На одну вафлю намажьте фарш и накройте второй.

Обмакните котлеты во взбитых яйцах.

Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.

Такие котлеты можно подавать со сметаной или же любым соусом. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивые бризоли:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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