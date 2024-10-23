Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замеса

Рецепт вкусного домашнего хлеба.

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Домашний хлеб - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел интересный рецепт домашнего хлеба, который готовится в рукаве, с которым справится даже неопытная хозяйка. Хлеб получается не только красивым, но и очень вкусным, обязательно берите рецепт на заметку.

Кстати, diali_cooking отмечает, что этот рецепт очень ленивый и без замеса.

Домашний хлеб – рецепт

Ингредиенты:

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мука 600 г

сухие дрожжи 12 г

вода теплая 400 мл

сахар 1,5 ч. л.

соль 1 ч. л.

растительное масло 2 ст. л.

В теплую воду всыпьте дрожжи, соль, сахар и перемешайте.

Теперь добавьте масло, просеянную муку и замесите тесто, оно должно получится липким.

Отправьте тесто в форму или миску, смазанную маслом, и оставьте на 2 часа в теплом месте.

Смажьте поверхность маслом, присыпьте мукой и отправьте туда тесто, сформируйте хлеб.

Хлеб аккуратно выложите в рукав для запекания, оставьте на 15-20 минут. Теперь выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 50-60 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить домашний хлеб:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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