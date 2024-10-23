Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замеса

Главред нашел интересный рецепт домашнего хлеба, который готовится в рукаве, с которым справится даже неопытная хозяйка. Хлеб получается не только красивым, но и очень вкусным, обязательно берите рецепт на заметку.
Кстати, diali_cooking отмечает, что этот рецепт очень ленивый и без замеса.
Домашний хлеб – рецепт
Ингредиенты:
- мука 600 г
- сухие дрожжи 12 г
- вода теплая 400 мл
- сахар 1,5 ч. л.
- соль 1 ч. л.
- растительное масло 2 ст. л.
В теплую воду всыпьте дрожжи, соль, сахар и перемешайте.
Теперь добавьте масло, просеянную муку и замесите тесто, оно должно получится липким.
Отправьте тесто в форму или миску, смазанную маслом, и оставьте на 2 часа в теплом месте.
Смажьте поверхность маслом, присыпьте мукой и отправьте туда тесто, сформируйте хлеб.
Хлеб аккуратно выложите в рукав для запекания, оставьте на 15-20 минут. Теперь выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 50-60 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить домашний хлеб:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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