Почему хлеб быстро плесневеет: факт, о котором мало кто догадывается

Хлеб может быстрее плесневеть, если неправильно его хранить.

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Как хранить хлеб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Плесень может незаметно появляться на хлебе и распространяться с бешеной скоростью, поэтому предотвратить это не всегда возможно. Однако есть несколько ключевых ошибок в хранении, которых можно избежать, пишет Express.co.uk.

В частности, такие факторы, как упаковка и влажность, могут существенно повлиять на долговечность хлеба.

Как сохранить хлеб свежим

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Замораживание - это фантастический вариант для тех, кто не потребляет хлеб быстро, поскольку оно гарантирует, что он останется съедобным без плесени.

Сара Тейлор, эксперт по гигиене пищевых продуктов High Speed Training, поделилась своими знаниями о хранении хлеба.

"Покупать нарезанный хлеб - это хороший и более дешевый способ сохранить хлеб свежим на дольше, поскольку плесени нужно больше времени, чтобы распространиться по всей буханке", - сказала она.

Эксперт также рассказала, чтобы хлеб дольше оставался свежим, лучше всего хранить его накрытым - в хлебнице или пакете для хлеба, и стараться, чтобы упаковка была целой и покрывала как можно большую часть хлеба.

"Также следует держать буханку подальше от воды, которая может ускорить развитие плесени. Если вы склонны медленно есть хлеб, хорошим вариантом будет заморозить его. Это сохранит хлеб съедобным и предотвратит распространение плесени. Чтобы разморозить хлеб, просто используйте режим размораживания на тостере, чтобы избежать размокания ломтя", - добавила она.

Можно ли есть хлеб, который уже начал плесневеть

По словам эксперта, заплесневелый хлеб, как правило, лучше выбросить, поскольку плесень, скорее всего, распространилась гораздо дальше по буханке, чем это видно.

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